Alex Telles projeta jogo contra PSG: ‘É um jogo para provarmos o porquê de estarmos aqui’

Na tarde da Califórnia, quase madrugada no Rio, os jogadores do Botafogo fizeram reconhecimento de gramado no mítico estádio Rose Bowl, palco do jogo entre o campeão da Libertadores contra o da Champions League: o alvinegro e o Paris Saint-Germain se enfrentam pela segunda rodada do Grupo B do Mundial de Clubes.

Alex Telles foi um dos atletas que passaram pela zona mista para conversar com os jornalistas. Perguntado justamente sobre o fato dessa partida colocar frente a frente os atuais campeões continentais, o camisa 13 foi taxativo a respeito de como encaram esse jogo.

— O Paris é, hoje, uma das melhores equipes do mundo, campeão da Champions League. Nós também estamos aqui por ganharmos a Libertadores, ano passado. Então, são duas equipes que têm muita qualidade. Os torcedores podem esperar muita entrega e muita luta, porque esse tipo de jogo é uma chance de provarmos o porquê do Botafogo estar aqui — disse.

Telles também comentou, sendo ele um jogador de seleção, o sentimento de atuar no palco que o Brasil conquistou o tetracampeonato, há 30 anos.

— Eu tinha só dois anos na Copa de 94, e meu pai gravou quase todos os jogos em vídeo cassete. Então, minhas primeiras lembranças no futebol são através desse Mundial. Apesar de ter sido pela televisão, são boas lembranças desse estádio. Eu tenho uma amizade de muito tempo com o Taffarel e já conversamos a respeito desse episódio inesquecível. É um estádio que me traz boas lembranças, ainda que seja minha primeira vez aqui, e espero que consigamos fechar o dia de amanhã com um grande jogo — finalizou.

Allan pega referências do passado

Também perguntado a respeito de estar no palco do tetra, o volante Allan afirmou que espera que o Botafogo saia daqui com o mesmo êxito que saiu a seleção, quando daquele jogo contra a Itália, em 94. O camisa 28 fez questão de mandar um recado para os torcedores alvinegros.

— Peço que o torcedor possa estar com a gente, mandar energiar boas. Sem dúvida alguma, eles vão sair orgulhosos da equipe que vai entrar em campo amanhã com a camisa do Botafogo — afirmou.