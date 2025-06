Bono é herói, e Real Madrid tropeça contra o Al-Hilal no Mundial de Clubes

O Real Madrid empatou em 1 a 1 com o Al-Hilal, pela 1ª rodada do Grupo H do Mundial de Clubes, nesta quarta-feira (18). Os espanhóis abriram o placar com Gonzalo García aos 34 minutos da etapa inicial, enquanto os sauditas deixaram tudo igual com Rúben Neves aos 41 minutos do primeiro tempo. Nos acréscimos do segunda etapa, Fede Valverde desperdiçou um pênalti defendido por Bono.

O duelo também marcou as estreias de Xabi Alonso e Simone Inzaghi nos comandos de Real Madrid e Al-Hilal, respectivamente. O espanhol contou com diversos desfalques na equipe principal, enquanto o italiano conseguiu fazer com que sua equipe fosse superior e gerasse grandes chances de gols apesar da disparidade financeira entre os clubes.

Como foi a partida entre Real Madrid e Al-Hilal?

No primeiro tempo, o Al-Hilal iniciou o duelo impondo um ritmo forte e assustando o Real Madrid. Com apenas dois minutos, Milinkovic-Savic encontrou um espaço da entrada da área e bateu para grande defesa de Courtois. Na sequência, Marcos Leonardo aproveitou uma batida cruzada de Al-Dawsari na área, desviou de canhota e a bola passou tirando tinta da trave. E aos 18 minutos, Renan Lodi foi acionado livre de marcação pelo lado esquerdo da área, bateu cruzado e estufou as redes. Mas o gol foi anulado por impedimento.

Após os sustos, o Real Madrid conseguiu ter um pouco mais de controle da posse de bola e em um rápido contra-ataque, Rodrygo foi acionado pela direita e cruzou rasteiro para Gonzalo García finalizar e abrir o placar para os espanhóis aos 34 minutos. No entanto, o Al-Hilal retomou o ritmo forte e igualou o marcador aos 41 minutos em cobrança de pênalti de Rúben Neves após falta de Asencio sobre Marcos Leonardo dentro da área. Nos acréscimos, Al-Dawsari teve uma grande oportunidade com uma batida chapada de dentro da área merengue, mas o desvio na marcação fez com que a bola saísse ao lado do gol.

Com menos de um minuto no segundo tempo, Vini Jr fez grade jogada pela esquerda e cruzou para Arda Güler, que bateu de primeira e carimbou o travessão. Após um bate-rebate, a bola voltou no brasileiro, que fez novo cruzamento na cabeça de Gonzalo García, mas Bono fez grande defesa em cima da linha para impedir o gol do Real Madrid. O Al-Hilal respondeu com Marcos Leonardo aproveitando uma bobeira de Huijsen e surgindo livre na área para finalizar, mas batendo pelo lado de fora da rede.

Aos 26 minutos, os sauditas criaram uma grande chance com Al-Dawsari roubando a bola de Lucas Vazquez no campo de ataque e tocando para Marcos Leonardo finalizar por cima do gol. O Real Madrid respondeu com bela jogada de Güler pelo lado direito, que tocou para Valverde chegar batendo de canhota, mas sem dificuldades para Bono defender. Na reta final, Al-Qahtani disputou uma bola com Fran García, e o árbitro marcou pênalti com o auxílio do VAR após o braço do jogador do Al-Hilal atingir o rosto do lateral-esquerdo espanhol. Na cobrança, Valverde desperdiçou a grande oportunidade em bela defesa de Bono.

O que vem por aí para Real Madrid e Al-Hilal?

No sábado (22), Real Madrid e Pachuca reeditam a final do último Intercontinental de Clubes, às 16h (de Brasília), pela 2ª rodada do Grupo H no Mundial de Clubes. Por outro lado, o Al-Hilal encara o RB Salzburg, às 19h (de Brasília).

✅ FICHA TÉCNICA

Real Madrid 1 x 1 Al-Hilal - Mundial de Clubes

1ª rodada

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 18 de junho de 2025, às 16h (de Brasília).

📍 Local: Hard Rock Stadium, em Miami (EUA).

🥅 Gols: Gonzalo García, 34'/1ºT (1-0); Rúben Neves, 41'/1ºT (1-1)

🟨 Cartões amarelos: Vini Jr (RMA); Rúben Neves e Al-Qahtani (HIL)

REAL MADRID (Técnico: Xabi Alonso)

Courtois; Alexander-Arnold (Lucas Vazquez), Huijsen, Asencio (Arda Güler), Fran Garica; Tchouaméni, Valverde, Bellingham (Modric); Rodrygo (Brahim Díaz), Gonzalo e Vini Jr (Victor Muñoz).

AL-HILAL (Técnico: Simone Inzaghi)

Bono; João Cancelo (Al-Yami), Koulibaly, Tambakti e Renan Lodi (Al-Harbi); Rúben Neves, Nasser Al-Dawsari (Kanno), Milinkovic-Savic; Malcom (Al-Qahtani), Marcos Leonardo (Al-Juwayr) e Salem Al-Dawsari.

