PASADENA (EUA) - O técnico do Botafogo, Renato Paiva, admitiu nesta quarta-feira (18) que errou nas substituições da equipe na vitória por 2 a 1 sobre o Seattle Sounders no domingo (15), pela primeira rodada do Grupo B do Mundial de Clubes. O time alvinegro fez um bom primeiro tempo e foi para o intervalo com 2 a 0 no placar, mas caiu de produção nos últimos 49 minutos e por pouco não deixou o campo apenas com o empate.

Nesta quarta-feira (18), véspera da partida com o PSG, Renato Paiva concedeu entrevista coletiva no Rose Bowl, local da partida válida pela 2ª rodada, e disse que foi o principal culpado pela queda de desempenho do time na estreia.

— Eu coloco-me em primeiro lugar e à frente de toda a gente nos erros cometidos. E disse isso aos jogadores. Acho que todos temos direito a ter uma má noite — considerou o técnico do Botafogo.

Paiva sobre estreia do Botafogo: 'O que fizemos mal não foi pouco'

Paiva disse que o período de preparação para a estreia do Botafogo no Mundial, e o primeiro tempo de jogo diante do Seattle Sounders, ficaram dentro do que ele esperava. Mas reconheceu que as escolhas que fez para o segundo tempo, quando o time já vencia por 2 a 0, foram equivocadas. Ele citou a entrada de Joaquín Correa, sem ritmo de jogo, e a insistência em um desgastado Savarino, como alguns dos equívocos. Além disso, voltou a dizer que sentiu o time cansado e que não conseguiu ajudar nisso.

— Temos momentos em que acertamos, e felizmente nos últimos tempos a gente tem acertado muito. Mas foi uma má noite, eu reconheço. E eu reconheci perante os jogadores. O mais importante para mim é que os jogadores saibam que tem um homem à frente e com humildade dizer: “Oi, fiz asneira, ok?”. E vamos para a frente.

O treinador disse que "não foi pouco" o que o Botafogo fez de errado no primeiro jogo, e que isso foi motivo de intensa conversa com os jogadores nos últimos três dias. E reconheceu que o tempo é curto para ajustar o time.