Yassine Bounou, goleiro do Al-Hilal, sustentou o empate em 1 a 1 diante do Real Madrid, na estreia do Mundial de Clubes. O marroquino defendeu pênalti cobrado por Federico Valverde já nos acréscimos do segundo tempo e impediu a derrota em Miami.

continua após a publicidade

➡️ Titular do Real Madrid é detonado após empate com Al Hilal: ‘Muito fraco’

➡️ Vini Jr é cobrado por imprensa espanhola após estreia do Real Madrid no Mundial

Após o apito final, o arqueiro fez questão de valorizar o empate diante dos Merengues, e citou dois clubes brasileiros, Flamengo e Palmeiras, para comprovar a importância do torneio realizado pela Fifa nos Estados Unidos.

continua após a publicidade

- Compreendo que as equipes da Europa, como o Real Madrid, acham um problema jogar um campeonato como esse. Mas para a maioria das equipes que estão aqui, é uma coisa muito grande. Flamengo, Palmeiras, Boca, River e o Al-Hilal. É algo grande para as pessoas que vêm de outros continentes para cá, e positivo jogar um campeonato como esse para estes times - afirmou.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Bono, como é conhecido, também foi questionado sobre a cobrança, mas não explicou técnica e atribuiu a defesa à sorte. Na ocasião, Valverde escolheu o canto direito do goleiro, que mesmo saindo antes para o lado, conseguiu fazer a defesa, e no rebote, evitou a saída em escanteio após corte de Al-Tambakti.

- Sinceramente, sempre digo que os pênaltis têm um fator de intuição e sorte. Em algumas vezes, não dá certo, mas hoje, aconteceu a defesa - declarou Yassine.

Bono pega pênalti de Valverde no confronto entre Real Madrid e Al-Hilal, pelo Mundial (Foto: Sandra Montanez/Getty Images via AFP)

👀 Quem está na frente no Mundial: Real ou Al-Hilal?

Com o empate, o Al-Hilal tem os mesmos pontos e saldo do Real, mas está atrás por ter recebido três cartões amarelos no confronto, contra um dos merengues. Pachuca e RB Salzburg, que completam o grupo H, se enfrentam nesta quarta-feira (18), às 19h (de Brasília).