O confronto entre Pachuca e RB Salzburg, pela primeira rodada do Grupo H do Mundial de Clubes, foi paralisado aos nove minutos do segundo tempo. Os austríacos venciam parcialmente por 1 a 0, com gol marcado por Gloukh, na reta final da primeira etapa.

continua após a publicidade

➡️ ‘Weather delay’: o que é e por que pode voltar a atrasar partidas no Mundial de Clubes

➡️ Vilão do Real Madrid cita Flamengo e Palmeiras para defender Mundial

O motivo se deve a uma tempestade de raios, acompanhada de ventos e chuva forte, que tomou conta dos arredores do estádio de Cincinnati. Os dois times e os demais presentes no TQL Stadium receberam a recomendação para procurar uma área segura no local, e rapidamente, a parte interna foi esvaziada, apenas com seguranças se mantendo a postos.

continua após a publicidade

Até o momento, a Fifa não confirmou um horário para o retorno, mas estima-se que a bola só voltará a rolar após as 22h (de Brasília; 21h locais), com novas análises sobre o clima no local.

🛑 Pachuca e Salzburg não foram pioneiros da paralisação

Esta, porém, não é a primeira interrupção da programação por questões climáticas no Mundial de Clubes. Na terça-feira (17), o duelo entre Mamelodi Sundowns e Ulsan Hyundai teve atraso de uma hora para iniciar, devido a uma tempestade de raios semelhante.

continua após a publicidade

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Pachuca e RB Salzburg fecham a primeira rodada do Grupo H. Mais cedo, Real Madrid e Al-Hilal inauguraram a última chave, mas ficaram no empate em 1 a 1, com gols de Gonzalo García para os Merengues e Rúben Neves, de pênalti, para o Crescente. Com o resultado parcial em Ohio, os austríacos assumem a liderança do grupo, enquanto os mexicanos amargam a lanterna.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.