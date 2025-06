O Botafogo negocia a contratação do atacante Arthur Cabral, de 27 anos, atualmente no Benfica, de Portugal. O jogador, que conta com pouco espaço no clube português, chegaria ao Alvinegro como peça de reposição a saída de Igor Jesus, que deve se transferir para o futebol inglês após o Mundial de Clubes. As tratativas estão avançadas.

Arthur Cabral está na mira do Glorioso desde 2024, quando foi apontado pelo scout como bom nome para o projeto. Ele foi sondado, mas as conversas não evoluíram para o início da atual temporada.

Arthur Cabral, alvo do Botafogo, em ação pelo Benfica (Foto: Reprodução/Instagram)

As informações são do site "GE" e foram confirmadas pela reportagem do Lance!. A negociação gira na casa dos 15 milhões de euros (cerca de R$ 96 milhões), e o Benfica deu sinal verde para a venda - o que já deseja há alguns meses. A proposta é de quatro anos de contrato.

O camisa nove do clube português chegaria já para o Mundial, na janela especial aberta até o dia 10 de junho, e assumiria a posição com a iminente saída de Igor Jesus. Pelo Benfica, Arthur Cabral disputou 34 jogos na temporada, fez dois gols e deu duas assistências. Ao todo, sua passagem é de 77 partidas, 18 tentos anotados e cinco passes para gol.

Em fevereiro deste ano, Arthur foi sondado pelo West Ham, da Inglaterra, mas o Benfica não liberou por ser oferta de empréstimo. Na época, o clube português queria, ao menos, recuperar os 20 milhões de euros de investimento.

Revelado pelo Ceará e com passagem pelo Palmeiras, Arthur Cabral teve passagem de sucesso pelo Basel, da Suíça, com 65 gols em 106 jogos, e Fiorentina, da Itália, com 64 exibições e 19 tentos anotados.