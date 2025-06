Atlético de Madrid toma decisão sobre futuro de Griezmann

O Atlético de Madrid anunciou, nesta segunda-feira (2), a renovação de contrato do atacante Antoine Griezmann até 2027. Ídolo colchonero, o francês protagonizava uma "novela" acerca de sua continuidade no clube. Com 34 anos, ele tinha ainda mais uma temporada de contrato prevista, mas estendeu o vínculo por mais dois anos.

Segundo diferentes veículos da imprensa espanhola, Griezmann aceitou renovar seu contrato com um reajuste salarial, visto que o atacante tinha oito milhões de euros (R$ 53 milhões) para receber até o fim do vínculo atual e pesaria na folha salarial do Atlético de Madrid.

O atacante entende sua atual função e aceitou receber os oito milhões em dois anos ao invés de um, ou seja, nas duas próximas temporadas (25/26 e 26/27). Neste sentido, Griezmann não aceitou reduzir seu salário, apenas o desmembrou de uma forma que facilite o pagamento do clube.

Griezmann chegou à capital espanhola em 2014 e é o maior artilheiro do clube somando as duas passagens. Ao todo, o francês soma 442 jogos, com 197 gols, 87 assistências e conquistou diversos títulos com a camisa do Atlético. Além disso, ele foi o protagonista da campanha até as duas finais de Champions League (2013/14 e 2015/16). Na última temporada foram 53 jogos, com 16 gols e nove assistências.

Griezmann renovou com o Atlético de Madrid até 2027 (Foto: Divulgação/Atlético de Madrid)

Aposentadoria a caminho para Griezmann?

Em setembro do ano passado, Griezmann já deu indícios que está caminhando para pendurar as chuteiras. Por meio de anúncio, o camisa 7 confirmou que se aposentou da seleção francesa. Ele foi um dos principais nomes da equipe no título da Copa do Mundo de 2018.

Mesmo com a renovação com o Atleti, Griezmann recém-completou 34 anos e já caminha para a reta final de sua carreira. O atacante não teve seu nome envolvido em rumores com outras equipes recentemente, mas recebeu sondagens antigas do Los Angeles FC, dos Estados Unidos. A liga tem o costume de contratar jogadores europeus no fim de sua trajetória como profissionais.

