Confira a programação do Botafogo na semana da estreia no Mundial de Clubes

O Botafogo traçou seu planejamento para a semana de preparação e estreia no Mundial de Clubes da Fifa. A delegação alvinegra irá embarcar na noite deste domingo (8) rumo à Califórnia, onde ficará concentrada até a data da viagem para Seattle, local da primeira partida pela competição, no dia 15 (domingo), contra o Seattle Sounders.

Ao todo, apenas 28 jogadores do elenco poderão ser relacionados para o calendário nos Estados Unidos, sendo três goleiros. A diretoria inclui Kaio Pantaleão e Montoro, reforços anunciados, e conta com jogadores em negociação, como Joaquín Correa e Arthur Cabral, em situação encaminhada. Savarino, convocado para a seleção venezuelana, encontrará o grupo em território estadunidense.

Renato Paiva é o técnico do Botafogo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Serão quatro atividades em Santa Bárbara, na Califórnia. O grupo viajará para Seattle às vésperas da partida de estreia e depois voltará para a Califórnia, onde jogará contra Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid.

Antes da viagem, na última quinta-feira (5), os jogadores foram vacinados contra os vírus da influenza e sarampo. Nesta sexta-feira (6), treino normal no CT Lonier, e sábado, um dia antes do embarque, folga para o plantel.

O Botafogo fará sua estreia no estádio Lumen Field, em Seattle, e jogará contra PSG e Atlético de Marid no Rose Bowl, na Califórnia. O time comandado por Renato Paiva está no Grupo B do Mundial de Clubes.

