Após conquistar a Champions League pela primeira vez em sua história, o PSG volta ao mercado buscando contratações pontuais para reforçar seu elenco. Com a disputa do inédito Mundial de Clubes da FIFA 2025 batendo à porta — a competição começa no próximo dia 14 de junho —, o clube francês já traça seus planos para montar um elenco competitivo e brigar pela quádrupla coroa no Mundial. A FIFA abriu uma janela especial de transferências no último domingo (1), válida até o dia 10 de junho, permitindo que os clubes classificados reforcem seus elencos exclusivamente para o torneio.

Guirassy é alvo prioritário no ataque

Um dos principais alvos do PSG nesta curta janela é o atacante Serhou Guirassy, do Borussia Dortmund. O guineense teve uma ótima temporada com o clube alemão, marcando 34 gols e distribuindo nove assistências em 45 jogos. Segundo o jornal alemão Bild, Guirassy é o "candidato preferido" da diretoria parisiense para reforçar o ataque, especialmente diante do desempenho abaixo do esperado de Randal Kolo Muani, que foi emprestado a Juventus no começo do ano.

O técnico Luis Enrique, que já vinha demonstrando insatisfação com o rendimento de Kolo Muani, vê em Guirassy uma alternativa mais eficiente para o comando ofensivo. A possível chegada do atacante do Dortmund reforçaria ainda mais um setor que já conta com nomes como Ousmane Dembélé e Désiré Doué, destaques na campanha do título europeu.

Guirassy comemora gol do Borussia sobre o Barcelona (Foto: Pau Barrena/AFP)

Joia argentina a caminho de Paris

Paralelamente, o PSG está próximo de fechar a contratação de Franco Mastantuono, meia de 17 anos do River Plate e considerado uma das maiores promessas do futebol argentino. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, as negociações estão em estágio avançado e a multa de 50 milhões de euros pode ser paga nos próximos dias. No entanto, devido às regras da FIFA, o jovem só poderá atuar pelo clube após completar 18 anos, em agosto. Isso significa que Mastantuono não estará disponível para o Mundial, mas faz parte dos planos do PSG para a temporada 2025/26.

Franco Mastantuono, do River Plate (Foto: Reprodução/Instagram)

Jogadores emprestados não devem retornar ao PSG

O título europeu não impediu o PSG de iniciar uma reformulação profunda no elenco. De acordo com o jornal Le Parisien, o clube colocou seis jogadores na lista de transferências: Renato Sanches, Milan Skriniar, Randal Kolo Muani, Marco Asensio, Carlos Soler e Nordi Mukiele. A decisão reflete a filosofia adotada pela comissão técnica, que prioriza o equilíbrio coletivo e a adaptação ao projeto esportivo, mesmo que isso implique perdas financeiras.

O caso mais simbólico é o de Kolo Muani, contratado por 80 milhões de euros em 2023, mas que não conseguiu corresponder às expectativas. Hoje, o valor de mercado gira em torno de 30 milhões, segundo o Transfermarket. Marco Asensio, atualmente emprestado ao Aston Villa, pode sair por 20 milhões, enquanto Mukiele, no Bayer Leverkusen, está avaliado em 10 milhões. Renato Sanches (Benfica) e Carlos Soler (West Ham) também estão emprestados com cláusulas de compra, mas seus futuros ainda são incertos.

Randal Kolo Muani em ação pela Juventus (Foto: Reprodução/Instagram)

Foco no grupo e planejamento estratégico

O comportamento do PSG no mercado de transferências passou por uma transformação marcante nos últimos anos. De um clube que estampava manchetes com a chegada de superestrelas como Messi, Neymar e Mbappé, o PSG passou a adotar uma política mais estratégica e discreta, voltada à construção de um elenco coeso, jovem e promissor. Nomes como Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia e Désiré Doué ilustram essa nova filosofia, na qual o brilho coletivo e o alinhamento com as ideias táticas de Luis Enrique têm mais peso do que a fama individual.

A estratégia é clara: ajustar o elenco com inteligência e dar prioridade ao grupo. A comissão técnica liderada por Luis Enrique quer aproveitar o impulso do título inédito da Champions League para consolidar uma nova fase do clube. Com a conquista europeia recente e o Mundial de Clubes da FIFA 2025 se aproximando, o PSG vê uma chance de reafirmar sua nova identidade esportiva no cenário internacional.

O PSG mira reforços pontuais e se prepara para uma nova "barca" de saídas. A ideia é clara: liberar quem não se encaixa no projeto, mesmo que isso represente perdas financeiras, e abrir espaço para jogadores que se alinhem à nova proposta. O objetivo vai além de vencer mais um título — trata-se de consolidar um ciclo vitorioso, com estabilidade, identidade e visão de longo prazo.