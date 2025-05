A chegada de mais um campeão do mundo pela Argentina ao Atlético de Madrid é questão de tempo. Grande destaque colchonero no ano, Julián Alvarez disse que está esperando o compatriota Cristian Romero no time de Diego Simeone pela próxima temporada.

Contratado em 2022 por definitivo, o zagueiro tem contrato com o Tottenham até junho de 2027. Após viver períodos de lesão na temporada, Romero perdeu espaço no time titular, o que fez com que o Atlético ficasse de olho na situação do jogador.

Como trunfos na negociação, o clube conta com o técnico argentino Diego Simeone, que foi um dos fatores-chave na chegada de Alvarez e do elenco formado por uma legião de atletas que foram campeões do mundo pela albiceleste, como Rodrigo De Paul, Nahuel Molina e Ángel Correa.

Além disso, a possibilidade de atuar na Champions League favorece a contratação, visto que o Atlético está próximo da qualificação pela campanha em La Liga, na 3ª colocação. O Tottenham, por outro lado, amarga a 16ª posição da Premier League, longe de vagas para competições europeias. A alternativa seria via Europa League, torneio que o time encontra-se na semifinal, com final encaminhada contra o Manchester United.

Dessa maneira, Alvarez acredita na contratação de Romero pelo Atlético de Madrid na próxima temporada, reeditando a parceria de seleção argentina.

— Esperançosamente! Espero que isso aconteça. Ele é um grande jogador. Um dos melhores zagueiros do mundo, para mim. Companheiro de equipe e uma ótima pessoa. Esse grande reforço para o time nos ajudaria muito — em entrevista ao jornal espanhol "As".

