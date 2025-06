Botafogo anuncia contratação de Álvaro Montoro

*Em atualização



O Botafogo anunciou nesta terça-feira (3) a contratação de Álvaro Montoro, de 18 anos. O meia-atacante argentino chega do Vélez Sarsfield e é o primeiro reforço alvinegro na janela especial para o Mundial de Clubes da Fifa.

continua após a publicidade

A promessa da Argentina assina vínculo com o Glorioso válido até o fim de 2029. O clube pagou ao "Fortín" US$ 9 milhões (cerca de R$ 50,7 milhões) para contar com o jovem. Ele utilizará a camisa 8.

Montoro já esteve na mira do Botafogo no início do ano, justamente para ser uma das opções para a saída de Almada. À época, contudo, o Vélez não se mostrou disposto a abrir mão do jogador.

continua após a publicidade

Anúncio de Montoro no Botafogo

O anúncio da contratação do meia argentino foi feito nas redes sociais do Glorioso. Em vídeo, o jovem atende ligação do dono da SAF do Botafogo, Jhon Textor, que dá às boas-vindas ao jogador. Na sequência, sã exibidos lances de Montoro. Assista abaixo.

— Bom dia, Álvaro. É o John Textor. Estou muito animado em te receber na família Botafogo, eu vi seus jogos, assisti aos seus lances, você tem exatamente o que precisamos. Vai ser muito legal, você é um dos escolhidos, e eu estou muito feliz por você estar aqui — diz Textor no vídeo.

continua após a publicidade