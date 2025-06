Botafogo e PSG vão para o Mundial de Clubes com algo em comum. O sorteio colocou os dois times no Grupo B da competição e o duelo entre a dupla é um dos mais aguardados da fase de grupos do torneio. Os dois clubes se enfrentam na segunda rodada do campeonato organizado pela Fifa.

O ex-atacante Valdo, que atuou pelas duas equipes em sua carreira, falou com a entidade sobre as chances de PSG e Botafogo no Mundial de Clubes. Para ele, o time francês chegará como um dos favoritos ao título.

Valdo defendeu o PSG por quatro temporadas (Foto: Reprodução)

— O Paris (Saint-Germain) é um dos favoritos. Chegou a hora, é a boa hora! O PSG hoje é muito forte em todos os sentidos. Anteriormente não tinham, mas hoje têm um coletivo — avaliou.

Valdo foi atleta do Paris Saint-Germain por quatro temporadas. Entre os anos de 1991 e 1995, defendeu o clube francês em 149 jogos, marcou 16 gols e conquistou quatro títulos. Após deixar o futebol francês, atuou pelo Benfica e pelo Nagoya Grampus, do Japão.

Em 1998 voltou para o futebol brasileiro e teve passagens por vários clubes do país. Cruzeiro, Santos, Sport, Atlético Mineiro, Grêmio e Juventude até chegar ao Botafogo. O Alvinegro foi seu último clube da carreira como jogador e um dos mais desafiantes em sua trajetória. Valdo chegou ao clube carioca com 39 anos e com a missão de levar o time de volta à elite do futebol brasileiro.

Valdo encerrou sua carreira pelo Botafogo em 2004 (Foto: Reprodução / X)

— O Botafogo foi o melhor grupo com que eu trabalhei na minha vida. Dificuldade? Mil. Não podia ir para o hotel porque estava devendo para o hotel. Não tinha água. Eu lembro uma vez que nós estávamos indo para o Caio Martins. Nós íamos para o jogo de van. Eu lembro que nós estávamos indo em duas vans para o Caio Martins e passa o Goiás de ônibus. Os caras olhando de cima para baixo, apontando e rindo — contou à Fifa.

Hoje, a realidade do Botafogo é outra. O clube não enfrenta mais problemas financeiros e vive um momento vitorioso, já que viaja para o Mundial como atual campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Apesar da boa fase, Valdo aponta que o Botafogo terá dificuldades no torneio da Fifa.

— Vai ter muita dificuldade, mas hoje tem um treinador [Renato Paiva] que é europeu e que conhece bem a realidade daqui. No Rio, tem um calor do caramba. Você não treina com aquela intensidade toda, não consegue. Na Europa, é coisa de maluco. Ele conhece, sabe como pode atacar, como pode defender. Mesmo assim, o grau de dificuldade é enorme. Acredito que os jogadores saibam disso — disse.

Paris Saint-Germain X Botafogo no Mundial de Clubes

🌏 PSG x Botafogo

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo B)

📅 19 de junho, quinta, às 22h (de Brasília)

🏟️ Rose Bowl