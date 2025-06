Um dos grandes destaques do Atlético de Madrid na temporada, Julián Álvarez já projeta o próximo desafio que anima o torcedor colchonero: o Mundial de Clubes da FIFA 2025. Após receber o prêmio de Jogador Cinco Estrelas da temporada, decidido por votação popular, o atacante argentino reforçou seu desejo de fazer história com a camisa do clube espanhol na competição internacional.

- O Mundial de Clubes é uma competição que nos gera muita ilusão. É um torneio muito bonito - declarou Álvarez, visivelmente empolgado com a chance de disputar o campeonato, que contará com algumas das maiores potências do futebol mundial - Vamos nos preparar da melhor forma e tentar melhorar para fazer um grande torneio e deixar o escudo no mais alto - completou.

Desde sua chegada ao Estádio Metropolitano, Álvarez teve um impacto imediato. Com 29 gols e sete assistências na temporada, se consolidou como artilheiro e peça central no sistema ofensivo de Diego Simeone. Seu desempenho rendeu reconhecimento não apenas da torcida, mas também do clube, que vê no argentino uma aposta certeira para o presente e o futuro.

Julián Alvarez em ação pelo Atlético de Madrid (Foto: Oscar Del Pozo/AFP)

Apesar da temporada sem títulos, Álvarez reconheceu o esforço da equipe e destacou a importância de crescer com os aprendizados.

- É verdade que estivemos muito perto de alcançar os objetivos, mas faltou algo. Temos que nos preparar o melhor possível para o que vem aí - avaliou o atleta.

Agora, com foco total no Mundial, o camisa 9 argentino surge como uma das grandes esperanças do Atlético de Madrid para brilhar no torneio e tentar levar o clube a uma conquista inédita no cenário global.