O técnico do Leeds United, Daniel Farke, desabafou em entrevista na última terça-feira (22), durante a turnê de pré-temporada, sobre a ausência do atacante Mateo Joseph na pré-temporada do clube na Alemanha. O atacante de 21 anos recusou-se a viajar com o elenco e pressiona para se transferir para o Real Betis, da Espanha.

A relação entre Leeds e Mateo Joseph vive momentos tensos. O jovem atacante, que defendeu a seleção sub-21 da Espanha, comunicou oficialmente ao clube inglês o desejo de deixar a equipe nesta janela de transferências. Seu principal objetivo é retornar à LaLiga, mais especificamente ao Real Betis, que demonstrou interesse em sua contratação.

— Quero ser sincero: o plano era que ele estivesse conosco na Alemanha [...] Valorizamos muito o Mateo. Caso contrário, ele não teria sido titular no início da última temporada, à frente de jogadores como Joël Piroe e Patrick Bamford — disse o técnico Daniel Farke durante a preparação do clube recém-promovido à Premier League.

Farke relembrou que Joseph disputou 41 partidas na temporada passada, sendo titular em mais de dez delas, e anotou três gols e quatro assistências em 1.450 minutos entre Championship e FA Cup. O jogador, porém, alegou não estar em condições mentais para continuar participando das atividades enquanto seu futuro segue indefinido.

— Ele nos disse que quer um novo desafio, que gostaria de voltar à Espanha por conta de suas raízes. Também deixou claro que, por causa disso, não se sente preparado para viajar, treinar ou disputar amistosos. Conversei com ele, pedi que fosse profissional até a situação se resolver, mas ele se recusou — relatou Farke.

— O que posso fazer? Não posso chamar a polícia para obrigá-lo a treinar — ironizou o alemão.

Daniel Farke é o treinador do Leeds United, que está de volta à Premier League (Foto: Reprodução)

Leeds colocou Joseph à venda

Apesar do impasse, o treinador destacou que a decisão sobre uma possível venda está nas mãos da diretoria do Leeds. O clube tem contrato com o atacante até 2028 e pede mais de 10 milhões de euros por sua transferência.

— Só queremos jogadores comprometidos com o projeto do Leeds na Premier League. Se ele não quer estar aqui, não vou me opor. Mas até agora, nenhum clube atendeu às expectativas do Leeds quanto ao valor de uma possível negociação”, concluiu Farke.

