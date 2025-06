SEATTLE (EUA) - A vitória por 2 a 1 sobre o Seattle Sounders, no Lumen Field, foi sofrida até o último minuto, mas os três pontos conquistados pelo Botafogo na estreia da Copa do Mundo de Clubes da Fifa deixa o time em condição razoavelmente favorável para buscar uma vaga nas oitavas de final do Mundial.

A segunda rodada do Grupo B será disputada na quinta-feira (19), com o Botafogo encarando o jogo mais duro da chave, diante do Paris Saint-Germain, no Rose Bowl, em Los Angeles, a partir das 22h (de Brasília). E o time brasileiro entrará em campo já sabendo do resultado do outro jogo da chave, entre Seattle Sounders e Atlético de Madrid, que duelam a partir das 19h (de Brasília) no Lumen Field.

A goleada por 4 a 0 sofrida pelos espanhóis na estreia contra os franceses deixou o time de Madri com quatro gols negativos de saldo, a cinco do Botafogo, que tem um positivo. Assim, mesmo que o time brasileiro não consiga segurar os franceses e saia de campo derrotado no Rose Bowl, o alvinegro pode ir para a rodada derradeira precisando “apenas” de um empate se o Atlético de Madrid não vencer o Seattle Sounders por placar dilatado.

O time norte-americano, por sua vez, jogará a vida na competição diante de sua torcida. E demonstrou no segundo tempo do jogo desse domingo, quando controlou as ações de jogo e passou a maior parte do tempo no campo de ataque, que está disposto a buscar o resultado.

Decisão da vaga para o Botafogo no Mundial deve ficar mesmo para última rodada

Um eventual empate do Botafogo com o Paris Saint-Germain manteria o time brasileiro na segunda colocação da chave, independentemente do que aconteça no outro jogo do grupo. Assim, o alvinegro iria para o duelo precisando somente não perder para seguir no Mundial de Clubes.

Vencer o Paris Saint-Germain na quinta-feira, por sua vez, alçaria o Botafogo à liderança e teria um forte componente anímico para a competição. Mas mesmo um triunfo pode não ser suficiente para garantir a classificação antecipada — se houver um vencedor na partida de Seattle, três times chegariam à última rodada brigando pelas duas vagas. A única combinação de resultado que dá uma vaga nas oitavas ao Botafogo já na quinta-feira é vitória sobre o PSG, e empate no outro confronto.

