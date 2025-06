ANÁLISE: Botafogo vai ‘leve’ contra o PSG, mas com alerta ligado após susto

Foi com emoção, mas o Botafogo largou bem no Mundial de Clubes ao vencer o Seattle Sounders pelo placar de 2 a 1, na noite do último domingo (15). Agora, a equipe comandada por Renato Paiva vira a chave para enfrentar o "bicho-papão" da temporada do futebol europeu: o Paris Saint-Germain. Mais "leve" após a estreia com triunfo, há preocupações para conseguir jogar.

Se serve de alento, será um dos grandes jogos da história recente do clube. Por outro lado, cruza o caminho do Alvinegro uma "máquina" de jogar futebol e atropelou o forte Atlético de Madrid na estreia por 4 a 0. Vale a liderança, será difícil, mas em campo tudo pode acontecer. Foi o que destacou o volante Gregore após a vitória sobre o Seattle.

- A gente sabe da dificuldade de enfrentar os campeões da Champions League. Tiveram um ano sensacional. Também viemos de um ano bom, campeões do Brasileiro e da Libertadores. Temos que estar confiantes. A sensação de representar o Botafogo é uma alegria muito grande. É um dos jogos mais importantes do ano. Em campo, vão ser 11 contra 11 - disse em entrevista à TV Globo.

O susto no fim do duelo com os estadunidenses liga o alerta em Paiva. Mal postado, espaçado e exposto, o Botafogo passou perto de levar o empate e tirou lições para o desafio diante dos franceses na quinta-feira (19), no Rose Bowl, em Los Angeles. Surpreendente em relação ao apresentado na primeira etapa, em atuação segura para abrir dois gols de vantagem.

A dificuldade na estreia não é motivo para desespero, mas sim para análise minuciosa. O jogo se desenhava de forma favorável até mesmo para construção de saldo de gols, que pode ser importante na decisão da vaga, até que a mudança na estrutura abriu o Alvinegro no gramado do Lumen Field.

O Botafogo pode se preparar para um sufoco, o que é normal devido ao nível do adversário. Se terá espaço ou não para jogar, isso será traçado pelo contexto da partida na Califórnia. O importante é valorizar os três pontos já conquistados, mostrar competitividade e vida na luta pela classificação.