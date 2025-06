SEATTLE (EUA) - O Botafogo fez o mais importante e estreou com vitória no Mundial de Clubes da Fifa, mas o 2 a 1 sobre o Seattle Sounders nesse domingo (15) veio a duras penas. Jogando em casa, o time norte-americano pressionou nos minutos finais e por pouco não conseguiu o empate. Após o jogo, o atacante Artur reconheceu que o alvinegro cometeu erros além do esperado e admitiu que a ansiedade pesou sobre o grupo, mas celebrou a vitória.

— Temos que exaltar os três pontos. Claro, sofremos, mas acho que faz parte do aprendizado de um grupo saber sofrer — disse Artur pouco antes de a delegação do Botafogo deixar o Lumen Field, em Seattle.

— Fizemos um bom papel, soubemos aproveitar os gols, e agora na quinta-feira será diante da grande equipe do PSG. Temos que repensar nossos erros — acrescentou o atacante.

Artur reconhece que ansiedade atrapalhou o Botafogo

Na avaliação de Artur, o Botafogo se deixou levar pela ansiedade da estreia em uma competição que, segundo ele, era aguardada pelo elenco desde o início da temporada.

— O primeiro jogo sempre é o mais difícil. É o início de tudo, início de um sonho, a gente se preparou desde o início do ano para jogar uma grande competição como essa. A ansiedade apareceu um pouco, realmente, mas conseguimos os três pontos e agora, nesse segundo jogo, eu espero que a gente consiga ir mais leve para seguir nosso trabalho — considerou o jogador.

O próximo adversário do Botafogo é o mais temido do grupo, o Paris Saint-Germain, atual campeão europeu e que goleou o Atlético de Madrid por 4 a 0 na primeira rodada do Mundial de Clubes. Apesar de todas essas credenciais, Artur afirmou que o time brasileiro vai sem medo para o duelo.

— Agora a gente vai realmente começar a pensar no PSG. A nossa primeira missão era vir a Seattle e ganhar o jogo, e a gente fez isso. Agora é diante de uma grande equipe, mas a gente não vai se intimidar. É 11 contra 11, sabendo da qualidade do PSG, mas vamos trabalhar para fazer um grande jogo.