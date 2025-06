PSG larga na frente no grupo do Botafogo: 4 a 0 sobre o Atlético de Madrid

Campeão europeu, o PSG não deu chances para o Atlético de Madrid no primeiro confronto pelo Grupo B do Mundial de Clubes da Fifa. Neste domingo (15), no Estádio Rose Bowl, em Los Angeles (EUA), debaixo de muito calor, o time francês goleou o rival espanhol por 4 a 0 e somou os primeiros três pontos. Os gols foram marcados por Fabián Ruiz e Vitinha, no primeiro tempo, e Mayulu e Lee, de pênalti, na etapa final.

O PSG dominou o jogo desde o início. O time espanhol até teve chance de abrir o placar aos três minutos numa cobrança de falta de Julian Alvarez, mas depois a equipe francesa tomou conta da partida. Aos 19 minutos, depois de boa troca de passes, Kvaratskhelia passou para Fabián Ruiz finalizar a meia-lua no canto esquerdo de Oblak.

Goleiro Oblak, do Atlético, não alcança bola no chute de Fabián Ruiz, do PSG (Foto: Patrick T. Fallon/AFP)

Somente nos acréscimos, o Atlético voltou a ameaçar o gol de Donnarumma, numa finalização de Griezmann, mas, no contra-ataque, o PSG ampliou. Vitinha recebeu de Kvaratskhelia e chutou fora do alcance de Oblak.

No segundo tempo, o jogo até foi mais equilibrado, mas o PSG em nenhum momento teve a vitória ameaçada. Aos 12 minutos, Julian Alvarez chegou a marcar para o Atlético, mas o gol foi anulado, após revisão do VAR, por causa de uma falta de Koke no início da jogada. Aos 32 minutos, Lenglet recebeu o segundo cartão amarelo, e deixou o time espanhol com um a menos. Pouco depois, Sorloth perdeu uma chance de marcar debaixo da trave.

O PSG ampliou o placar já aos 41 minutos, quando Mayulu aproveitou uma sobra de bola na área e chutou no canto direito do goleiro Oblak. Nos acréscimos, Mbaye acertou a trave e na sequência a bola bateu na mão de Le Normand. O VAR chamou e o árbitro de campo marcou pênalti, que Lee converteu.

Atacante sul-coreano Lee fechou a goleada do PSG sobre o Atlético (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

Os jogos de PSG e Atlético de Madrid na segunda rodada do Mundial de Clubes

O PSG será o segundo adversário do Botafogo no Mundial de Clubes. A segunda rodada do Grupo B será disputada na quinta-feira (19), com estes jogos: Seattle Sounders x Atlético de Madrid, às 19h (de Brasília), em Seattle; e PSG x Botafogo, às 22h (de Brasília), no Rose Bowl.

✅ Ficha técnica

PSG 4 x 0 Atlético de Madrid

1ª rodada - Mundial de Clubes - Grupo B

📆 Data e horário: domingo, 15 de junho de 2025, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Rose Bowl, em Pasadena (EUA)

🥅 Gols: Fabían Ruiz (18'/1T), Vitinha (46'/1T), Mayulu (41'/2T) e Lee (52'/2T)

🟨 Cartão amarelo: Fabían Ruiz, Marquinhos (PSG), Koke, Le Normand, Reinildo e Correa (Atlético)

🟥 Cartão vermelho: Lenglet (Atlético)

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

PSG (Técnico: Luis Enrique)

Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes (Lucas Hernández); Vitinha, João Neves e Fabián Ruiz (Lee); Doue (Mbaye), Gonçalo Ramos (Mayulu) e Kvaratskhelia (Zaire-Emery).

ATLÉTICO DE MADRID (Técnico: Diego Simeone)

Oblak, Llorent, Lenglet, Galán (Reinildo) e Le Normand; De Paul (Gallagher), Barrios (Sorloth) e Samuel Lino (Koke); Griezmann, Julián Alvarez e Giuliano Simeone (Angel Correa).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Istvan Kovacs (ROM)

🚩 Assistentes: Mihai Marius Marica e Ferencz Tunyogi (ROM)

🟨 Quarto árbitro: Gustavo Tejera (URU)

🟨VAR: Bastian Dankert (ALE)