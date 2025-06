Após a partida da abertura do Mundial de Clubes da Fifa terminar 0 x 0, coube ao Bayern de Munique fazer o primeiro gol da história da competição neste novo formato. No jogo contra o Auckland City, o atacante Kingsley Coman abriu o placar aos seis minutos do primeiro tempo e se tornou o primeiro jogador a marcar na Copa do Mundo de Clubes.

Idade? Nacionalidade? Signo? Confira curiosidades dos inscritos no Mundial de Clubes

Após cobrança de escanteio de Thomas Müller, Tah escorou para o meio da área e Coman completou para o fundo da rede.

Mesmo poupando vários dos titulares, o Bayern de Munique dominou completamente a equipe do Auckland City e, já no primeiro tempo, construiu a maior goleada da história de todos os Mundiais de Clubes organizados pela Fifa. A primeira etapa terminou 6 x 0 para a equipe alemã.

A maior goleada da história dos Mundiais de Clubes foi um 6 x 1 do Al Hilal, da Arábia Saudita, sobre o Al-Jazira, dos Emirados Árabes, em 2021.

Jogos do Bayern de Munique no Grupo C

Sexta-feira, 20 de junho

🌏 Bayern de Munique x Boca Juniors - Primeira fase (Jogo 2) - 22h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami

Terça-feira, 24 de junho

🌏 Benfica x Bayern de Munique - Primeira fase (Jogo 3) - 22h (de Brasília), no Bank Of America Stadium, em Charlotte