Pelo grupo do Palmeiras, Inter Miami, de Messi, empata na abertura do Mundial de Clubes

Mais nova tentativa da Fifa de capitalizar com o futebol de clubes, o Mundial começou neste sábado (14) com uma partida que teve muita transpiração e pouca inspiração. Nem Messi conseguiu desenrolar o jogo para o Inter Miami-EUA diante do Al Ahly-EGI, em jogo válido pelo grupo A. O empate sem gols é bom para o Palmeiras, que estreia neste domingo (15) contra o Porto-POR já sabendo que se vencer os portugueses vai liderar a chave. Além disso, o Verdão não deverá encontrar dificuldades contra os egípcios nem contra o time norte-americano. Inter Miami e Al Ahly dividem a liderança da chave por enquanto, com um ponto cada.

De um lado, um dos times mais tradicionais do planeta, o Al Ahly tem 12 títulos da Liga dos Campeões da África. Diferentemente da tradição dos egípcios, o Inter Miami, fundado em 2018 e que tem o craque-celebridade David Beckham como um dos donos, traz o encanto de uma das mais famosas cidades americanas, conhecida por sua vida noturna agitada.

Em campo, enquanto os americanos depositavam em Messi e Suárez as esperanças, o Al Ahly apostava na força do conjunto para a partida, que tentava impor a intensidade no jogo.

O Al Ahly criou as principais chances e esteve perto de abrir o placar em várias ocasiões, mas parou nas defesas impressionantes de Ustari. O goleiro argentino, de 38 anos, foi o grande destaque da primeira etapa, com intervenções decisivas, incluindo a defesa de um pênalti cobrado por Trézéguet aos 42 minutos. Sem o brilho de Ustari, o Inter Miami poderia ter ido para o intervalo em desvantagem. Após o susto da penalidade, a equipe liderada por Messi conseguiu reagir e quase marcou aos 46 minutos, quando Abou Ali salvou em cima da linha e evitou o gol.

A equipe norte-americana voltou melhor para a etapa final, enfim conseguindo controlar o jogo. Messi e Segovia eram os destaques do Inter Miami e tentavam liderar o time ao gol.

Mesmo jogando na casa do adversário, os torcedores do Al Ahly transformaram o Hard Rock Stadium no Cairo e empurravam os Vermelhos, como o time egípcio é conhecido, em busca da vitória. O jogo ficou lá e cá.

Nos acréscimos, o goleiro El Shenawy brilhou e impediu que o Inter Miami saísse de campo com a vitória. Primeiro evitou gol de Messi, depois negou a chance de fazer o primeiro gol do torneio a Falcón, com uma linda defesa.

Próximos jogos

No dia 19, pela segunda rodada, o Inter Miami encara o Porto, enquanto o Al Ahly enfrenta o Palmeiras.

✅ FICHA TÉCNICA

AL AHLY 0 X 0 INTER MIAMI

1ª RODADA - MUNDIAL DE CLUBES - GRUPO A

🗓️ Data e horário: sábado, 14/6/2025 - 19h30

📍 Local: Hard Rock Stadium, Miami (EUA)

🥅 Gols:

🟨 Cartões amarelos: Aviles (INT)

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: Alireza Faghani (Austrália)

🚩 Assistentes: Anton Shchetinin (Austrália) e Ashley Beecham (Austrália)

🏁VAR: Carlos Del Cerro Grande (Espanha)

⚽ ESCALAÇÕES

AL AHLY (Técnico: José Riveiro)

El Shenawy; Hany, Ibrahim e Dari; Ben Romdhane, Fathy, Attia e Kouka; Trézéguet, Ashour e Abou Ali.

INTER MIAMI (Técnico: Javier Mascherano)

Ustari; Fray, Avilés, Falcón e Allen; Sergio Busquets, Segovia e Redondo; Allende, Messi e Suárez.