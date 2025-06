Rival do Flamengo no grupo C do Mundial de Clubes, o Los Angeles FC é visto como um time muito competitivo e pode dar trabalho ao Rubro-Negro. Em entrevista exclusiva ao Lance!, Thiago Martins, zagueiro New York City FC e com passagem pelo Palmeiras, falou que o LAFC é um time cascudo e exaltou o estilo de jogo praticado pelas equipes da MLS.

Confira a entrevista completa de Thiago Martins

Bicampeão brasileiro com o Palmeiras (2016 e 2018), Thiago passou pelas categorias de base e atuou pelo time profissional do Verdão entre 2013 e 2019, antes de seguir para o futebol japonês e depois para os Estados Unidos. Na MLS desde 2022, o zagueiro enfrentou o LAFC recentemente, pela 2ª rodada da fase de grupos da Conferência Oeste da liga americana, e acabou sendo derrotado por 1 x 0. Thiago relembrou a partida e se disse ansioso para o choque entre futebol brasileiro e norte-americano.

— A gente jogou contra eles esse ano, foi o nosso segundo jogo aqui. É um time muito bem estruturado também, com bons jogadores e que também vai dar trabalho. Porque o pessoal de lá, como eu falei, é um time experiente, cascudo. Não vai ser fácil não.

— O pessoal tem uma visão dos times da MLS que é diferente a intensidade e que na qualidade são inferiores, mas, sinceramente, se você colocar aí... Vai ser legal até para ver essa experiência no Mundial de Clubes, porque os times da MLS são muito intensos, é muito físico aqui o jogo. Então, é bem diferente do que a gente tem aí no Brasil, que é um jogo mais de qualidade, um jogo mais de encontrar os espaços. Aqui, o pessoal é muito físico, uma correria, um jogo bem de transição, então, vai ser bem interessante assistir a esses jogos...— disse.

Questionado sobre Denis Bouanga, principal jogador do LAFC, Thiago exaltou a qualidade do jogador, mas fez questão de dizer que não tem nada de extraordinário: — Claro, ele é um dos principais jogadores do LAFC, mas a gente sabe que os jogadores que estão aí no Brasil têm muita qualidade, são jogadores rodados, têm muita experiência também. Então, claro que tem que ser estudado, mas, ao mesmo tempo, não vou te falar que é fora do comum, tem como marcar —

O Los Angeles FC é um clube da cidade de Los Angeles e um dos mais novos participantes do Torneio da Fifa. O time foi fundado no dia 30 de outubro de 2014 com anuência da Major League Soccer, que planejou a entrada do novo clube no campeonato de futebol dos Estados Unidos três anos após o anúncio oficial.

O clube conseguiu disputar a vaga no grupo do Flamengo no Mundial de Clubes por ser o vice-campeão da Liga dos Campeões da Concacaf em 2023. A equipe norte-americana foi derrotada na final pelo León, que conseguiu a vaga no Mundial com o título. Com a exclusão da equipe mexicana, o LAFC ganhou o direito de disputar o posto com o América do México.