De barbeiro a limpador de piscina: Time do Mundial concilia futebol com outras profissões

Enquanto os holofotes do Mundial de Clubes da FIFA 2025 se voltam para estrelas como Harry Kane, do Bayern de Munique, ou Lionel Messi, do Inter Miami, o Auckland City, representante da Nova Zelândia no torneio, chama a atenção por um motivo inusitado: seus jogadores dividem a rotina de treinos e jogos com outras profissões, muitas delas bem longe dos gramados.

Entre os casos mais curiosos está o do zagueiro Adam Mitchell, que atua como corretor de imóveis em Auckland. E ele não perde tempo quando o assunto é fazer negócios — nem mesmo diante de possíveis rivais em campo. Em entrevista recente à FIFA, Mitchell fez uma brincadeira envolvendo uma das estrelas do futebol mundial:

– Se o Harry Kane quiser uma casa na Nova Zelândia, eu sou o cara certo. Já estou pronto para entregar um cartão de visita se ele cruzar comigo em campo – brincou o defensor.

Adam Mitchell, que também é corretor de imóveis, levanta troféu de campeão da Champions da Oceania de 2025 (Foto: Reprodução/Instagram/officialaucklandcityfc)

Mitchell não é exceção. O Auckland City é um clube semiprofissional, e praticamente todo o elenco precisa conciliar o esporte com empregos ou estudos. É uma realidade bem diferente daquela vivida pelas grandes potências que disputam o torneio.

O goleiro Conor Tracey, por exemplo, trabalha como storeman — espécie de estoquista —, enquanto o lateral Dylan Connolly atua como fisioterapeuta. Já o meia Matt Ellis trabalha como assistente de vendas em uma empresa de alimentos, e Sebastián Ciganda mantém piscinas limpas como limpador profissional.

Outros exemplos incluem Christian Gray, zagueiro e aspirante a professor, que atua em duas escolas de Auckland, e o atacante Ryan De Vries, que ganha a vida como polidor de carros. Já o versátil Nikko Boxall, defensor da equipe, trabalha como corretor em uma firma de seguros. O meio-campista Jerson Lagos, por sua vez, está em formação para se tornar barbeiro.

Alguns atletas também estão focados na educação: Paris Domfeh, Jeremy Foo, Nathan Wolf, Areya Prasad, entre outros, dividem o tempo entre as aulas e os treinos. Há ainda os que colaboram com o desenvolvimento do futebol local, como David Yoo, Haris Zeb e Jackson Manuel, que atuam como treinadores comunitários em escolas de Auckland.

🧑‍💼 Profissões dos jogadores do Auckland City

Adam Mitchell (Zagueiro) – Corretor de imóveis

Conor Tracey (Goleiro) – Storeman (estoquista)

Mario Ilich (Meia) – Representante de vendas da Coca-Cola

Christian Gray (Zagueiro) – Professor em formação; atua em duas escolas de Auckland

Nikko Boxall (Zagueiro) – Corretor em empresa de seguros

Paris Domfeh (Meia) – Estudante universitário

Myer Bevan (Atacante) – Estuda educação física e personal training

Gerard Garriga (Meia) – Treinador em academia de futebol

Angus Kilkolly (Atacante) – Operador em empresa de ferramentas

Dylan Manickum (Meia) – Engenheiro assistente de obra

Ryan De Vries (Atacante) – Polidor de carros

Regont Murati (Lateral) – Product Owner na Kotahi Logistics

Jordan Vale (Lateral) – Professor em escola de ensino fundamental

Jeremy Foo (Meia) – Estudante de ciências

Jerson Lagos (Atacante) – Estudante para se tornar barbeiro

Sebastián Ciganda (Goleiro) – Limpador de piscinas

Dylan Connolly (Lateral) – Fisioterapeuta

Matt Ellis (Meia) – Assistente de vendas em empresa de alimentos

Adam Bell (Lateral) – Vendedor no varejo e estudante

Tong Zhou (Meia) – Líder de programa comunitário e educador ligado ao King's College

Alfie Rogers (Lateral) – Representante de vendas da Coca-Cola

Natha Garrow (Goleiro) – Estudante em tempo integral

Michael De Heijer (Zagueiro) – Líder de equipe na LifeChanger Foundation

David Yoo (Meia) – Treinador comunitário de futebol

Ryan Ellis (Atacante) – Estudante universitário e técnico de base

Haris Zeb (Atacante) – Treinador comunitário de futebol

Areya Prasad (Goleiro) – Estudante do St. Peter’s College

Jackson Manuel (Meia) – Treinador comunitário de futebol



Essa realidade alternativa, longe da concentração integral dos clubes europeus ou sul-americanos, não tira o brilho ou o comprometimento dos neozelandeses. Pelo contrário: o Auckland City é o maior campeão da Oceania, com 11 títulos continentais, e já participou de dez edições do Mundial de Clubes.

No torneio de 2025, os neozelandeses estão prontos para escrever mais um capítulo em sua trajetória internacional – mesmo que, ao fim do jogo, alguns deles tenham que voltar à rotina de trabalho no escritório, na escola, no salão de beleza ou até mesmo na beira de uma piscina.