Leila avalia impacto do Mundial no futuro de Abel e na manutenção do elenco

GREENSBORO (EUA) - A presidente Leila Pereira entende que o técnico Abel Ferreira, assim como o elenco do Palmeiras, estará em evidência durante a disputa do Mundial de Clubes. No entanto, a mandatária não teme perder as principais peças da equipe após a competição.

A saúde financeira do clube, aliada aos contratos de longo prazo, dá segurança para Leila Pereira manter as principais peças, além de aumentar o poder de negociação em eventuais transferências, como a do jovem zagueiro Vitor Reis, vendido por 37 milhões de euros fixos ao Manchester City.

- Todo ano e toda janela, nossos atletas e profissionais recebem interesses. Em todas as janelas. Eu fico muito feliz em participar desta Copa do Mundo porque valoriza o trabalho de todos nós. Eu não tenho receio nenhum a assédio a atletas ou treinador, porque no Palmeiras o contrato tem validade. Todos têm contrato e aqui como o clube honra seus compromissos, os atletas também preciasm. Para ser negociado, precisa do interesse do atleta, do Palmeiars e algum interessaod. Se não tiver interesse de alguma parte, o negócio não sai. Me baseio nos contratos em vigor, se o atleta quer sair e tem contrato em vigor - afirmou antes de completar sobre o técnica Abel Ferreira.

- O Abel, meu interesse é que ele fique no Palmeiras até o último dia do meu mandato, em dezembro de 2027. Claro, se ele quiser ficar mais (risos). Seria histórico, não lembro de um treinador que ficou nos dois mandatos. Vou trabalhar por isso - finalizou.

Leila Pereira, presidente do Palmeiras (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Leila é a única presidente mulher no Mundial

Em seu segundo mandato à frente do Palmeiras, Leila Pereira chega ao Mundial de Clubes da Fifa como a única presidente mulher entre os 32 times presentes na competição.

Ao ser questionada, ela afirma não ter dúvidas de que sua posição representa um legado para todas as mulheres, tanto dentro quanto fora do futebol, inclusive para aquelas que não torcem para o clube paulista.

- Não tenho dúvida de que é um legado. Parece presunçoso, mas não é. Você vê advogadas, médicas, jornalistas maravilhosas como vocês. Tem mulher em todas as áreas. Eu sou a única presidente de um clube da Série A da América do Sul. Sou a única presidente mulher de um clube neste Mundial de Clubes. Isso é muito significativo para mim e uma inspiração para todas as mulheres. Costumo dizer que não é uma conquista da Leila Pereira, mas de todas as mulheres. Se a Leila saiu de Cabo Frio, interior do Estado do Rio, foi para o Rio, virou jornalista, advogada, e jamais imaginou que seria presidente deste clube gigante… tudo foi com muita luta. Conseguimos. Acho lindo quando as mulheres dizem que não são palmeirenses, mas que gostam de mim, que sou uma inspiração. Isso é bacana demais - celebrou.

