Presidente do Palmeiras, Leila provoca rivais paulistas ao exaltar Mundial

GREENSBORO (EUA) - Presente com a delegação do Palmeiras em Greensboro, na Carolina do Norte, durante a fase final de preparação para a estreia no Mundial, Leila Pereira concedeu entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira (13) e aproveitou para alfinetar os principais rivais do clube.

A mandatária afirmou se tratar de um momento histórico ao ser questionada sobre a importância do torneio, que tem apenas o Palmeiras como representante paulista, já que as outras três equipes brasileiras são do estado do Rio de Janeiro (Botafogo, Flamengo e Fluminense).

- É um prazer enorme participar deste momento histórico. Sendo que eu sou a única mulher presidente de clubes e a única representante do estado de São Paulo - explicou.

Com o Mundial no horizonte e um resultado esportivo aquém do esperado na última temporada, quando foi eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil e Libertadores, a diretoria alviverde decidiu mudar a postura na última janela de transferências.

Palmeiras investe no mercado de transferências

Ao todo, sete nomes desembarcaram na Academia de Futebol, com custo de pouco menos de meio bilhão de reais, com destaque para os atacantes Vitor Roque e Paulinho, as duas maiores contratações da história do Palmeiras.

- O Palmeiras sempre pensou em investimento, tanto de pessoas, de atletas, infraestrutura. Não só visando o próximo campeonato, mas sim para ter a longevidade de protagonismo, como temos. Não acredito que o investimento que fizemos este ano vá surtir qualquer tipo de pressão que prejudique os atletas. Eles sabem que fazemos o possível para competir no topo da tabela. Estamos todos preparados, não com pressão, mas ansiosos para iniciar muito bem o torneio - completou.

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, apresentando o troféu do Mundial de Clubes 2025 (Foto: Divulgação/FIFA)

O Palmeiras estreia no Mundial de Clubes no próximo domingo (15), quando encara o Porto, de Portugal, a partir das 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.