Mundial: assista ao vivo à coletiva de Leila Pereira, presidente do Palmeiras

GREENSBORO (EUA) - Presidente do Palmeiras, Leila Pereira concede entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira (13), diretamente do Grandover Spa & Resort, em Greensboro, na Carolina do Norte (EUA). Assista ao vivo no player acima.

continua após a publicidade

🟢 1ª Rodada – Palmeiras x Porto

Data: 15 de junho (sábado)

15 de junho (sábado) Horário: 19h (horário de Brasília)

19h (horário de Brasília) Local: MetLife Stadium, East Rutherford, Nova Jersey

MetLife Stadium, East Rutherford, Nova Jersey Transmissão: Globo, SporTV, CazéTV (YouTube) e DAZN

O primeiro desafio do Verdão será contra o Porto, campeão português e adversário de peso no futebol europeu. Será um duelo estratégico e físico, importante para as pretensões do clube na competição.

Leila Pereira, presidente do Palmeiras (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

🟢 2ª Rodada – Palmeiras x Al Ahly

Data: 19 de junho (quinta-feira)

19 de junho (quinta-feira) Horário: 13h (horário de Brasília)

13h (horário de Brasília) Local: MetLife Stadium, East Rutherford, Nova Jersey

MetLife Stadium, East Rutherford, Nova Jersey Transmissão: Globo, SporTV, CazéTV (YouTube) e DAZN

Na segunda rodada, o Palmeiras reencontrará o Al Ahly, do Egito, adversário que o derrotou na disputa pelo terceiro lugar do Mundial de 2020 e novamente em 2021, na semifinal. O duelo é tratado como uma revanche pelos torcedores e pode ser decisivo na briga pela classificação.

continua após a publicidade

🟢 3ª Rodada – Inter Miami x Palmeiras

Data: 23 de junho (segunda-feira)

23 de junho (segunda-feira) Horário: 22h (horário de Brasília)

22h (horário de Brasília) Local: Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Flórida

Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Flórida Transmissão: Globo, SporTV, CazéTV (YouTube) e DAZN

O terceiro jogo será um dos mais aguardados da fase de grupos. O Palmeiras enfrentará o Inter Miami, clube norte-americano que contará com o apoio massivo da torcida local e o brilho de Lionel Messi. A partida será realizada na casa do time da MLS e promete ser um dos maiores eventos da primeira fase.

Onde assistir aos jogos no Mundial de 2025

A cobertura do Mundial de Clubes de 2025 será ampla. A TV Globo transmitirá os jogos mais relevantes em rede nacional, enquanto o SporTV exibirá todas as partidas do Palmeiras na TV fechada. O canal CazéTV, no YouTube, também terá os direitos de transmissão, apostando em uma linguagem jovem e interativa. Além disso, a plataforma de streaming DAZN oferecerá cobertura completa do torneio para os assinantes.

continua após a publicidade

A diversidade de canais garante que os torcedores poderão acompanhar o Verdão em qualquer lugar do Brasil, com diferentes opções de plataforma, estilo de cobertura e comentaristas. O modelo de transmissão adotado pela FIFA para o torneio de 2025 foi desenhado para maximizar o alcance global, com transmissão simultânea para mais de 150 países.