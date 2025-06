Janela de transferências do Mundial de Clubes movimenta quase R$ 3 bilhões

A janela de transferências do Mundial de Clubes movimentou quase R$ 3 bilhões com os clubes envolvidos na competição. Na totalidade, o mercado contou com 60 jogadores saindo de uma equipe para outra por um valor total de R$ 2.768,7 bilhões.

➡️ Mundial agita o mercado: veja os reforços dos clubes participantes

A transferência mais alta da janela extra do Mundial de Clubes ficou por conta do Real Madrid, que pagou 50 milhões de libras (R$ 375,3 milhões, na cotação atual) ao Bournemouth por Dean Huijsen. Aos 20 anos, o zagueiro da Espanha é tratado como uma promessas do país.

➡️Quem é Dean Huijsen, zagueiro que custou R$ 374 milhões ao Real Madrid?

🤑 Quais clubes mais gastaram na janela de transferências do Mundial?

O Manchester City ocupa a liderança dentre os clubes que mais gastaram dinheiro na janela de transferências do Mundial de Clubes. Os ingleses despenderam de R$ 852,2 milhões nas contratações de Rayan Cherki, Ait Nouri e Reijnders. Além disso, a equipe de Pep Guardiola anunciou a chegada do goleiro Marcus Bettinelli sem custos.

O segundo lugar pertence ao Chelsea, que gastou R$ 456 milhões nas contratação de Liam Delap, Dário Essugo e Mamadou Sarr. Os ingleses, que pertencem ao mesmo grupo do Flamengo, ainda tentaram as chegadas de Mike Maignan e Bynoe-Gittens no último dia da janela do Mundial de Clubes, mas sem sucesso.

O Real Madrid fica com o terceiro lugar no pódio, tendo gasto R$ 438,9 milhões com as chegadas de Dean Huijsen e Alexander-Arnold. O zagueiro foi a contratação mais cara da janela de transferências, enquanto o lateral-direito foi um "achado" por R$ 63,6 milhões devido a proximidade do fim do contrato com o Liverpool e o desejo em vestir a camisa merengue.

➡️Revelado o número que Alexander-Arnold usará no Real Madrid

💰 Quais brasileiros mais abriram o bolso na janela do Mundial?

Dentre os brasileiros, o Botafogo foi o clube que mais abriu o bolso e se reforçou na janela de transferências do Mundial de Clubes. O Alvinegro gastou R$ 168,5 milhões em Arthur Cabral, Álvaro Montoro e Kaio Pantaleão. Grande nome do mercado do atual campeão da Libertadores, Joaquín Correa chegou sem custos. Os valores da contratação do goleiro Christian Loor não foram encontrados.

Por outro lado, o Palmeiras não fez nenhuma aquisição na janela de transferências extra, enquanto o Flamengo anunciou a chegada de Jorginho, que foi contratado sem custos. O Fluminense contratou Soteldo por cerca de R$ 29,9 milhões junto ao Santos na última terça-feira (10).

Contratação mais cara do Mundial de Clubes, Dean Huijsen foi apresentado pelo Real Madrid em Valdebebas (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

✅ Confira as contratações das equipes do Mundial de Clubes

Grupo A

Palmeiras - Sem contratações

Porto

Gabri Veiga - Meia - (Al-Ahli) - 15 milhões de euros (R$ 95,4 milhões)

Nehuén Pérez - Zagueiro (Udinese) - 13,3 milhões de euros (R$ 84,6 milhões)

Al-Ahly

Mahmoud Trezeguet - Ponta (Trabzonspor) - 1,6 milhão de euros (R$ 10 milhões) Zizo - Ponta (Zamalek) - Sem custos Mostafa El Aash - Zagueiro (Zed FC) - 1 milhão de euros (R$ 6,3 milhões) Hamdy Fathy - Volante (Al-Wakrah SC) - Contratado por empréstimo apenas para o Mundial Mohamed Seha - Goleiro (El Mokawloon) - 440 mil euros (R$ 2,7 milhões) Mohamed Ali Ben Romdhane - Meia (Ferencváros) - 1,5 milhão de euros (R$ 9,5 milhões)

Inter Miami

William Yarbrough - Goleiro (Sem clube) - Sem custos Óscar Ustari - Goleiro (Sem clube) - Sem custos David Martínez - Zagueiro (River Plate) - 3 milhões de dólares (R$ 16,6 milhões)

Grupo B

Botafogo

Arthur Cabral - Atacante (Benfica) - 15 milhões de euros (R$ 95,4 milhões ) Joaquín Correa - Atacante (Inter de Milão) - Sem custos Kaio Pantaleão - Zagueiro (Krasnodar) - 2,5 milhões de euros (R$ 15,9 milhões ) Álvaro Montoro - Meia (Vélez Sarsfield) - 9 milhões de dólares (R$ 57,2 milhões ) *Christian Loor - Goleiro (Independiente del Valle)

Seattle Sounders - Sem contratações

Atlético de Madrid

Clément Lenglet - Zagueiro (Barcelona) - Sem custos Juan Musso - Goleiro (Atalanta) - 3 milhões de euros (R$ 19 milhões)

PSG - Sem contratações

Grupo C

Bayern Munique

Jonathan Tah - Zagueiro (Bayer Leverkusen) - 4 milhões de euros (R$ 25,4 milhões)

Tom Bischof - Meia (Hoffenheim) - 300 mil euros (R$ 1,9 milhão)

Auckland City - Sem contratações

Benfica - Sem contratações

Boca Juniors

Marco Pellegrino - Zagueiro (Milan) - 3,5 milhões de euros (R$ 22,2 milhões)

Malcom Braida - Meia (San Lorenzo) - 1,8 milhão de dólares (R$ 9,9 milhões)

Grupo D

Flamengo

Jorginho - Meia (Arsenal) - Sem custos

Espérance

Younes Rached - Ponta (Zarzis) - 400 mil euros (R$ 2,5 milhões)

Los Angeles FC - Sem contratações

Chelsea

Mamadou Sarr - Zagueiro (Strasbourg) - 14 milhões de euros (R$ 89 milhões) Dário Essugo - Volante (Sporting) - 22,3 milhões de euros (R$ 141,8 milhões) Liam Delap - Atacante (Ipswich) - 30 milhões de libras (R$ 225,2 milhões)

Grupo E

River Plate - Sem contratações

Inter de Milão

Luis Henrique - Ponta (Olympique Marselha) - 9,2 milhões de euros (R$ 58,5 milhões) Petar Sučić - Volante (Dinamo Zagreb) - 14 milhões de euros (R$ 89 milhões)

Monterrey - Sem contratações

Urawa Reds

Hiiro Komori - Atacante (JEF United Chiba) - Sem custos

Grupo F

Fluminense

Soteldo - Ponta (Santos) - 5,4 milhões de dólares (R$ 29,9 milhões)

Mamelodi Sundowns - Sem contratações

Ulsan HD

Milosz Trojak - Zagueiro (Korona Kielce) - Sem custos

Borussia Dortmund

Jobe Bellingham - Meia (Sunderland) - 33 milhões de euros (R$ 209,9 milhões)

Grupo G

Manchester City

Marcus Bettinelli - Goleiro (Chelsea) - Sem custos Rayan Cherki - Ponta (Lyon) - 36,5 milhões de euros (R$ 232,2 milhões) Rayan Aït-Nouri - Lateral-esquerdo (Wolverhampton) - 36,3 milhões de libras (R$ 272,5 milhões) Tijjani Reijnders - Meia (Milan) - 46,3 milhões de libras (R$ 347,5 milhões)

Juventus

Pierre Kalulu - Zagueiro (Milan) - 14,3 milhões de euros (R$ 90,9 milhões)

Al-Ain

Marcel Ratnik - Zagueiro (NK Olimpija) - 2 milhões de euros (R$ 12,7 milhões) Rui Patrício - Goleiro (Atalanta) - Sem custos Rami Rabia - Zagueiro (Ahly SC) - 1,5 milhão de euros (R$ 9,5 milhões) *Yahya Benkhaleq - Zagueiro (FUS Rabat) Nassim Chadli - Atacante - (Wydad Casablanca) - 875 mil euros (R$ 5,5 milhões) *Adis Jasic - Lateral-direito (Wolfsberger AC)

Wydad Casablanca

Bart Meijers - Zagueiro (FK Borac Banja Luka) - Sem custos

Hamza Hannouri - Atacante (FUS Rabat) - Sem custos

Nordin Amrabat - Ponta (Hull City) - Sem custos

Grupo H

Real Madrid

Dean Huijsen - Zagueiro (Bournemouth) - 50 milhões de libras (R$ 375,3 milhões) Trent Alexander-Arnold - Lateral-direita (Liverpool) - 10 milhões de euros (R$ 63,6 milhões)

Pachuca - Sem contratações

RB Salzburg

Christian Zawieschitzky - Goleiro (FC Liefering) - Sem custos Enrique Aguilar - Atacante (FC Liefering) - Sem custos Jannik Schuster - Zagueiro (FC Liefering) - Sem custos Valentin Sulzbacher - Meia (FC Liefering) - Sem custos Sota Kitano - Meia (Cerezo Osaka) *Stefan Lainer - Lateral-direito (Borussia M'gladbach) - Sem custos Amar Dedic - Lateral-direito (Olympique Marselha) - 1,5 milhão de euros (R$ 9,5 milhões) Jacob Rasmussen - Zagueiro (Bröndby IF) - 1,5 milhão de euros (R$ 9,5 milhões) Frans Krätzig - Meia (Bayern de Munique) - 3,5 milhões de euros (R$ 22,2 milhões)

Al-Hilal

Ali Lajami - Zagueiro (Al-Nassr) - Sem custos

Abdulkarim Darisi - Ponta (Al-Ahli) - Sem custos

* Não foram encontrados valores de transferências dos jogadores com asterisco

