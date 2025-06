Jornais internacionais comparam Vini Jr à lenda do Real Madrid

Vini Jr foi o grande protagonista do Real Madrid na vitória sobre o RB Salzburg, garantindo a vaga do clube espanhol nas oitavas de final do Mundial de Clubes. O jogador quebrou um jejum de oitos jogos sem marcar, balançando a rede em grande estilo. Para além, o brasileiro não só marcou o primeiro gol, como também protagonizou uma assistência para Valverde digna de aplausos.

Vini Jr foi o grande jogador do Real Madrid no confronto. O jogador abriu o placar nos minutos finais do primeiro tempo após arrancada fulminante e finalização precisa no canto do gol. No entanto, foi no segundo gol da partida que o camisa 7 encantou o jornal "Marca", da Espanha: com um toque de calcanhar surpreendente, serviu Valverde para ampliar o marcador, em jogada que lembrou o lendário passe de Guti em 2010, segundo o portal.

Vini Jr é comparado com Guti, ídolo do Real Madrid

A assistência genial, feita nos acréscimos da primeira etapa, arrancou comparações com o famoso “Calcanhar de Deus” de Guti, em jogada contra o Deportivo La Coruña, há mais de uma década. Na ocasião, o ídolo do Real Madrid deu um passe com a parte traseira do pé para Karim Benzema. O jornal "The Telegraph" também comparou as jogadas, afirmando que o brasileiro evocou o ídolo. Os lances foram muito parecidos, deixando claro que Vini segue evoluindo não só como finalizador, mas também como criador de jogadas.

Vini Jr comemora gol marcado pelo Real Madrid sobre o RB Salzburg no Mundial de Clubes (Foto: Franck Fife/AFP)

Mesmo com uma fase inicial discreta no torneio, o atacante de 24 anos mostrou por que é considerado peça fundamental no elenco de Xabi Alonso. Após atuações apagadas nos jogos contra Al Hilal e Pachuca, Vini recuperou-se e se destacou como o grande nome da noite em Philadelphia, garantindo a sua 83ª assistência na história do Real Madrid.

A situação do Real Madrid de Vini Jr no Mundial

Com a vitória, o Real Madrid garantiu o primeiro lugar do Grupo H do Mundial de Clubes, e consequentemente, um lugar nas oitavas de final. O time terá pela frente a Juventus, em reedição das finais da Champions League de 1997/98 e 2016/17 - os Merengues levaram a melhor em ambas. A bola rola para o confronto na terça-feira (1), às 16h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, Flórida (EUA); quem avançar enfrenta o vencedor de Borussia Dortmund x Monterrey, que acontece no mesmo dia, mas às 22h.

