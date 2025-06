Emerson Royal, do Milan, entra na mira de clube espanhol

Emerson Royal pode ter um novo destino para a próxima temporada. O lateral brasileiro, que deixou o Real Betis em 2021 para se transferir ao Barcelona e, posteriormente, ao Tottenham, pode estar de volta ao clube espanhol nesta janela de transferência. O Betis, que recentemente perdeu o seu lateral direito titular, busca um reforço para a posição e vê em Emerson como favorito.

De acordo com informações do "Zona Mixta", o agente do jogador, Elvis García, está atualmente em Sevilha, conversando com a diretoria esportiva do Betis para discutir as possibilidades de retorno. O clube da Andaluzia também está monitorando o retorno de Júnior Firpo, que assim como Emerson Royal, tiveram uma breve passagem pelo Barcelona.

A negociação, no entanto, não deve ser simples. O salário de Emerson, atualmente no Milan, pode ser um obstáculo para o Betis, que precisará encontrar uma forma de ajustar a proposta às suas possibilidades financeiras. Além disso, o Milan terá que ser convencido a liberar o lateral, possivelmente por meio de um empréstimo, sem que isso custe demais para o clube espanhol.

Emerson Royal em sua passagem pelo Real Betis (Foto: Nogueira Fotos)

Emerson Royal está fora dos planos para a próxima temporada

Emerson não joga desde 22 de janeiro, quando sofreu uma lesão na panturrilha durante um jogo entre Milan e Girona, e não faz parte dos planos da equipe rossonera para a próxima temporada. Sua trajetória no Milan, desde sua chegada do Barcelona, tem sido marcada por altos e baixos, com um desempenho abaixo das expectativas em sua primeira temporada.

Na última, ele somou apenas 7 jogos na Champions League, 17 partidas no Campeonato Italiano e 2 na Supercopa, mas sua adaptação não foi como o esperado. A transferência de 15 milhões de euros, na época, se revelou uma das mais decepcionantes dos últimos anos, especialmente pela pressão e críticas que o jogador sofreu nas redes sociais.

Com seu futuro incerto em Milão, o retorno ao Betis surge como uma possibilidade real para Emerson. O clube de Sevilha seria o cenário ideal para uma reviravolta na carreira do lateral, que já fez sucesso por lá entre 2019 e 2021. Se as condições salariais forem ajustadas e o Milan aceitar um acordo favorável, a transferência pode ser concretizada nas próximas semanas. A conversa entre as partes ainda está em andamento e será crucial para decidir o futuro do brasileiro.

