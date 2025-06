Com show de Vini Jr, o Real Madrid venceu o RB Salzburg por 3 x 0, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, pela terceira do rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes. Com o resultado, o time espanhol garantiu a primeira colocação do Grupo H e vai enfrentar a Juventus nas oitavas. Confira abaixo os melhores momentos:

continua após a publicidade

Vini Jr comemora gol marcado pelo Real Madrid sobre o RB Salzburg no Mundial de Clubes (Foto: Franck Fife/AFP)

Como foi a partida entre RB Salzburg e Real Madrid?

O Real Madrid começou a partida controlando as ações e ditando o ritmo. Já aos 19 minutos, Vini Jr recebeu uma bola em profundidade, saiu na cara do goleiro, mas acabou desperdiçando. Após isso, o jogo ficou morno e sem muitas chances para ambos os lados, até que a dupla Bellingham e Vini Jr apareceu para tirar o zero do placar. Aos 39 minutos, o meia inglês recebeu no meio-campo e achou um belo passe para o camisa 7, que limpou a marcação e finalizou de canhota para colocar o Madrid em vantagem. Um pouco depois, já nos acréscimos, Vini Jr apareceu novamente, agora como garçom. O brasileiro recebeu na intermediária, invadiu a área e rolou de calcanhar para Valverde, que bateu no cantinho para ampliar.

Na segunda etapa, pressionado por estar sendo eliminado da competição, o RB Salzburg adotou uma postura diferente e foi para cima do Real. Contudo, apesar de ter duas grandes chances, o time não conseguiu diminuir o marcador e acabou deixando espaços. Assim, na reta final da partida, o time Merengue liquidou a fatura. Gonzalo García aproveitou o vacilo na saída de bola do Salzburg, saiu na cara de Zawieschitzky e finalizou de cavadinha para fechar o placar e selar a classificação do Real Madrid.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.