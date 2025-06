Vini Jr é exaltado pela imprensa espanhola após vitória do Real Madrid no Mundial: ‘Estelar’

Com um gol e uma assistência, Vini Jr foi exaltado pela imprensa espanhola após a vitória do Real Madrid sobre o RB Salzburg, no Mundial. O brasileiro foi eleito o melhor jogador em campo pelos principais jornais da capital espanhola.

No "Marca", Vini Jr recebeu uma nota nove pela grande atuação na etapa inicial, embora tenha finalizado o jogo com uma nota oito. O diário não poupou elogios ao camisa sete e acredita que a partida pode ser um ponto de virada do atleta no Real Madrid.

- Estelar. Gol e assistência. Virou o jogo de cabeça para baixo. Falhou em um mano a mano, mas não perdoou na segunda (chance). Cresceu, teve garra e dando sensação de perigo. Espetacular assistência de calcanhar para Fede (Valverde). Uma atuação que lhe dará asas para recuperar a confiança. Com muita confiança e com intenção de seguir sendo protagonista (no segundo tempo). Muito focado até sua substituição. Um jogo que pode ser um ponto de virada após meses em que sua estrela havia desaparecido.

O "As" também fez muito elogios a atuação de Vini Jr com a camisa do Real Madrid contra o RB Salzburg no Mundial de Clubes. O diário chegou a comparar a assistência para o gol marcado por Valverde com Guti por conta da eficiência e plasticidade da jogada.

- Falhou em um cara a cara, mas fez o mais difícil antes do intervalo em um contra-ataque e com um drible espetacular em Gadou. Golaço de craque. Conectou "com a sua essência", como pedia Xabi (Alonso) antes da partida contra o Pachuca. E ainda se vestiu de Guti no segundo gol de Valverde.

Com a vitória, o Real Madrid se classificou às oitavas de final do Mundial de Clubes e conta como Vini Jr para encarar a Juventus. O brasileiro estava pendurado desde a estreia contra o Al-Hilal, mas evitou um novo cartão amarelo contra Pachuca e RB Salzburg.

