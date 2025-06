Cristiano Ronaldo segue escrevendo capítulos impressionantes em sua longa e vitoriosa carreira. Aos 40 anos, o craque português continua empilhando gols e quebrando recordes no Al-Nassr, da Arábia Saudita — e alimenta cada vez mais a possibilidade de atingir uma marca histórica: os 1000 gols como profissional.

Atualmente, CR7 soma 932 gols em 1054 partidas oficiais. Desde que chegou ao Al-Nassr, em janeiro de 2023, o português disputou 105 jogos e balançou as redes 93 vezes — desempenho que mantém sua média elevada mesmo em idade avançada. Só na última temporada, foram 35 gols em 41 partidas.

Com 932 gols no currículo, o jogador precisa balançar as redes mais 68 para atingir o milésimo. E a pergunta que muitos fãs e analistas se fazem é: quanto tempo ele levará para alcançar esse feito?

Segundo análise do Lance!, se considerarmos a média de gols por jogo da carreira de Cristiano Ronaldo — aproximadamente 0,88 por jogo, valor muito próximo dos 0,85 registrados na última temporada —, e tomarmos como base uma temporada com 41 partidas (número de jogos que ele participou na última temporada), o caminho até o tão sonhado gol 1000 exigiria cerca de 78 jogos.

Isso significa que, caso Cristiano siga atuando com regularidade e mantendo sua média histórica, ele poderá atingir os 1000 gols em cerca de 1 ano e 11 meses — ou seja, até meados de 2027, quando estará com 42 anos, exatamente o ano em que termina seu novo contrato com o clube saudita.

Renovação de contrato com o Al-Nassr

CR7 continuará defendendo as cores do Al-Nassr. O clube saudita anunciou, na manhã desta quinta-feira (26), a renovação do contrato de Cristiano Ronaldo por mais duas temporadas, estendendo o vínculo até 2027.

O atacante comemorou a permanência nas redes sociais com uma camisa personalizada, estampando o anúncio do novo contrato. Aos 40 anos, o gênio português mostra que ainda tem metas a cumprir — e talvez nenhuma tão simbólica quanto o gol número 1000.