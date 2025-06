Real Madrid confirma nova lesão de zagueiro na reta final da recuperação

Uma nova dor de cabeça para o Real Madrid foi descoberta nesta sexta-feira. Após ser submetido a exames, o zagueiro David Alaba foi diagnosticado com uma lesão muscular no músculo sóleo da perna esquerda. Ele estava em fase final de recuperação após sofrer uma ruptura do menisco, em maio do ano passado.

Em comunicado oficial, o Real Madrid confirmou o novo problema no defensor, mas não estipulou prazo de retorno. O clube ainda complementou que os resultados mais detalhados ainda estão pendentes e serão divulgados nos próximos dias.

No entanto, a nova lesão significa mais uma pausa no processo de evolução de Alaba, que não emplaca uma sequência de jogos desde que rompeu o ligamento cruzado na temporada 2023/24. O zagueiro tem futuro incerto no Real Madrid, visto que seu vínculo se encerra no meio do ano de 2026 e não há conversas para renovação.

"Após os exames médicos realizados em nosso jogador David Alaba pelos Serviços Médicos do Real Madrid, ele foi diagnosticado com uma lesão muscular no músculo sóleo da perna esquerda. O resultado ainda está pendente."

Zagueiro do Real Madrid, Alaba sofreu nova lesão enquanto se recuperava de outra (Foto: Divulgação/Real Madrid)

Adeus ao Mundial de Clubes

Por estar em fase final da recuperação, David Alaba havia chances de entrar em campo pelo Mundial de Clubes confirmando seu retorno oficial aos gramados. No entanto, a nova lesão o impedirá de reforçar a equipe de Xabi Alonso. Desta forma, o zagueiro não disputará o novo torneio da Fifa.

De acordo com o jornal "Marca", embora não reforce o time, Alaba deve seguir junto ao elenco nos Estados Unidos, onde continuará a recuperação sob supervisão da equipe médica do clube.

O defensor tem trabalhado nos bastidores do Valdebebas e no centro de treinamento em Miami, em preparação para o Mundial de Clubes. Ele não tem conseguido treinar com o grupo, e este novo diagnóstico mais uma vez prejudicou seu progresso. Sua recuperação está sendo monitorada com cautela após sofrer duas lesões graves.

🔢 Números de David Alaba pelo Real Madrid

⚽ 116 jogos

⌛ 9.076 minutos em campo

🥅 5 gols

📤 9 assistências

🟨 13 cartões amarelos

🏆 Títulos: La Liga de 2021/22 e 2023/24; Supercopa da Espanha de 2021/22; Champions de 2021/22 e 2023/24; Supercopa da Uefa de 2022; Mundial de Clubes de 2022; e Copa do Rei de 2022/23

