Vini Jr faz revelação sobre renovação com Real Madrid: ‘Clube da minha vida’

Destaque do Real Madrid na vitória sobre o RB Salzburg, Vini Jr foi questionado sobre sua renovação com o clube espanhol. O atleta possui contrato com os merengues até junho de 2027, mas fez revelações surpreendentes sobre o que pensa para seu futuro.

- Espero que possa seguir aqui por muitos anos, sempre disse que é o clube da minha vida. Estou feliz com o treinador, com o corpo técnico e espero seguir. Tenho dois anos de contrato. Sempre digo que tenho que seguir aqui minha carreira toda e fazer uma grande história com essa equipe.

No comando de Xabi Alonso, Vini Jr é um dos pilares do Real Madrid visando o futuro do clube nas próximas temporadas. O brasileiro é tratado como uma das peças chaves do elenco ao lado de Mbappé, Bellingham e outros nomes da companhia.

Com o novo treinador, Vini Jr voltou a brilhar com a camisa do Real Madrid na vitória sobre o RB Salzburg. Após um início tímido no Mundial de Clubes, o brasileiro contribuiu com um gol e uma assistência na partida.

Temporada de Vini Jr no Real Madrid

Na temporada, Vini Jr disputou 55 partidas pelo Real Madrid, marcou 22 gols e contribuiu com 19 assistências, incluindo o Mundial de Clubes. Após uma queda do segundo semestre de 2024 para o início de 2025, o atleta volta a reencontrar sua melhor versão.

