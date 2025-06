O Mundial de Clubes da FIFA marcará “a última dança” de Thomas Müller com a camisa do Bayern de Munique. Aos 36 anos, o atacante já anunciou que deixará o clube após a competição. Conheça um pouco da trajetória do jogador, que defendeu o gigante alemão por 17 temporadas.

Müller jogou seu último jogo de Champions pelo Bayern (Foto: Marco Bertorello/AFP)

Nascido em Weilheim in Oberbayern, uma vila na Baviera, estado na Alemanha, Thomas Müller chegou ao Bayern de Munique em 2000, quando tinha apenas 10 anos de idade. A partir daí, passou por todas as categorias da base do clube alemão até fazer a estreia no profissional, que foi na temporada 2008/09, em jogo válido pela primeira rodada da Bundesliga, contra o Hamburgo. Esse foi o início de um casamento intenso e muito vitorioso.

2009/10: Artilharia da Copa do Mundo e vice da Champions

Já na segunda temporada como profissional, Müller se firmou como titular da equipe bávara, que conquistou a Bundesliga, a Copa da Alemanha e foi vice-campeã da Champions League para a Inter de Milão. O jogador foi um dos principais jogadores do time na temporada, com 19 gols em 52 jogos disputados. O bom desempenho fez o atacante ser convocado para a Copa do Mundo de 2010, onde fez seis partidas, todas como titular, marcou cinco gols e foi artilheiro da competição na campanha que deu o 3° lugar para a Alemanha. Além disso, foi eleito a revelação da Copa do Mundo em votação realizada pela revista World Soccer.

2010/11: Vice da Champions em casa

Já consolidado como um dos grandes nomes do Bayern e da seleção alemã, Müller chegou novamente na final da Champions na temporada seguinte e bateu na trave de novo. Dessa vez, a derrota foi em plena Allianz Arena, casa do Bayern, para o Chelsea. Müller até marcou o gol do time alemão, mas a partida acabou empatada em 1 x 1 e foi decidida nos pênaltis.

continua após a publicidade

2012/13: Enfim campeão da Champions e tríplice coroa na conta

Após dois vices consecutivos na Champions, a temporada 2012/13 foi mágica para Bayern de Munique e Thomas Müller. Com 23 gols em 48 jogos, Müller ajudou o time bávaro a conquistar a tríplice coroa. Na Champions, após eliminar o Barcelona na semifinal, o Bayern bateu o rival Borussia Dortmund na final e levou o título depois de 12 anos.

2014: O grande capítulo da carreira de Müller

Depois de conquistar todos os títulos possíveis com o Bayern de Munique, Thomas Müller desembarcava no Brasil para a Copa do Mundo de 2014. Em uma campanha que passa pelo fatídico 7 x 1 em cima da Seleção Brasileira na semifinal e pela vitória sobre a Argentina na final, a Alemanha confirmou seu favoritismo e levou o 4° título mundial para casa. Além de ter sido campeão, Müller levou a Bola de Prata, a Chuteira de Prata e ainda esteve na seleção da Copa.

2020: Arquibancadas vazias e bi-campeonato da Champions

No meio da temporada 2019/20, a pandemia de Covid-19 paralisou todos os eventos esportivos no planeta, inclusive a Champions League. Em fevereiro, um pouco antes do início do mata-mata, a competição foi suspensa e só pôde retornar no mês de agosto. Com esse cenário, a UEFA realizou a fase decisiva com moldes diferentes do tradicional. Todas as fases foram em jogo único, em Portugal e com portões fechados. Com direito a uma goleada de 8 x 2 sobre o Barcelona nas quartas, quando Müller marcou dois gols, o Bayern fez uma campanha espetacular e venceu mais uma Liga dos Campeões.

2024/25: The last Dance

17 temporadas depois, Thomas Müller anunciou que deixará o Bayern após o Mundial de Clubes. O atacante quer encerrar a vitoriosa passagem vencendo a primeira edição da Copa do Mundo de Clubes com o atual formato. Em 2024/25, Müller marcou oito gols em 47 jogos disputados e conquistou pela 13ª vez a Bundesliga.

Principais títulos da carreira de Thomas Müller

1x Copa do Mundo

2x Champions League

2x Mundial de Clubes

13x Bundesliga

6x Copa da Alemanha

8x Supercopa da Alemanha

2x Supercopa da UEFA

Atleta com mais títulos de Bundesliga em toda história

Jogador com mais partidas na história do Bayern de Munique (754)

