Bayern de Munique x Boca Juniors e Benfica x Auckland City são os confrontos da 2ª rodada do Grupo C do Mundial de Clubes da Fifa. Você sabe a diferença de valor dos elencos que irão se enfrentar? Confira abaixo.

continua após a publicidade

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

Benfica e Auckland City se enfrentam às 13h (horário de Brasília) desta sexta-feira (20). O Benfica, amplo favorito no confronto, tem o elenco 80x mais valioso do que o rival, que é o único time amador presente na competição. Os jogadores do Auckland City dividem suas carreiras de atleta com outras profissões tradicionais.

O valor do elenco do Benfica gira em torno de 363,5 milhões de euros, enquanto o do Auckland City está na casa de 4,5 milhões de euros.

A partida entre Bayern de Munique e Boca Juniors acontece também nesta sexta-feira (20), às 22h (horário de Brasília). O confronto também apresenta uma diferença brutal entre os valores dos elencos. O grupo do clube alemão está avaliado em 903,5 milhões de euros. Já o elenco do Boca vale aproximadamente 86,4 milhões de euros.

continua após a publicidade

Em termos de comparação, Jamal Musiala, atacante do Bayern, tem o valor de mercado de aproximadamente 140 milhões de euros, valor que chega perto do dobro do que custa o elenco inteiro do Boca Juniors.

Musiala, jogador mais valioso do Bayern, no jogo contra o Auckland City (Foto: Divulgação/X)

➡️Elencos mais valiosos do Mundial de Clubes 2025: veja ranking

Valores dos elencos do Mundial de Clubes

Real Madrid (Espanha) - 1,33 bilhão de euros Manchester City (Inglaterra) - 1,31 bilhão de euros PSG (França) - 1,06 bilhão de euros Chelsea (Inglaterra) - 1,03 bilhão de euros Bayern de Munique (Alemanha) - 903,5 milhões de euros Inter de Milão (Itália) - 739,8 milhões de euros Juventus (Itália) - 631,7 milhões de euros Atlético de Madrid (Espanha) - 508,5 milhões de euros Borussia Dortmund (Alemanha) - 477, 9 milhões de euros Benfica (Portugal) - 363,5 milhões de euros Porto (Portugal) - 345,9 milhões de euros Palmeiras (Brasil) - 252,5 milhões de euros Flamengo (Brasil) - 221,3 milhões de euros Red Bull Salzburg (Áustria) - 175,5 milhões de euros Botafogo (Brasil) - 163,2 milhões de euros Al-Hilal (Arábia Saudita) - 154,3 milhões de euros River Plate (Argentina) - 114,2 milhões de euros Boca Juniors (Argentina) - 86,4 milhões de euros Fluminense (Brasil) - 82,6 milhões de euros Monterrey (México) - 71,5 milhões de euros Inter Miami (Estados Unidos) - 66,1 milhões de euros Pachuca (México) - 55,9 milhões de euros Seattle Sounders (Estados Unidos) - 51,7 milhões de euros Al-Ahly (Egito) - 47,9 milhões de euros Al-Ain FC (Emirados Árabes Unidos) - 46,4 milhões de euros Los Angeles FC (Estados Unidos) - 45,9 milhões de euros Mamelodi Sundowns (África do Sul) - 35,2 milhões de euros Espérance de Tunis (Tunísia) - 20,3 milhões de euros Urawa Reds (Japão) - 19,8 milhões de euros Wydad Casablanca (Marrocos) - 18,2 milhões de euros Ulsan Hyundai (Coréia do Sul) - 14,9 milhões de euros Auckland City (Australia) - 4,5 milhões de euros

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional