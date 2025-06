Ex-técnico do Botafogo define time titular do Benfica; confira

Após sair atrás e conseguir um empate heróico, o Benfica volta a campo novamente buscando conquistar uma vitória definitiva no Mundial de Clubes. Para isso, os encarnados enfrenta o Auckland City, o azarão do grupo, e possivelmente da competição. Na corrida pela classificação, o ex-treinador do Botafogo, Bruno Lage, definiu seus 11 jogadores titulares. Confira:

O Benfica volta a campo com força máxima para o confronto contra o Auckland City. A vitória no confronto é imprescindível, e o tropeço não é uma opção. A equipe adversária é considerada amadora, e tem seus jogadores trabalhando com futebol apenas por meio período. Para o duelo, Bruno Lage escalou Di Maria, astro do Benfica que está em uma turnê de despedida nos Estados Unidos. Além do jogador, Otamendi, xerife da linha defensiva do clube português.

Di María em Benfica x Boca Juniors, pelo Mundial de Clubes (Foto: Chandan Khanna / AFP)

🔴 Escalação do Benfica para o duelo pelo Mundial de Clubes

⚽ GOL: Trubin

⚽ LTD: Aursnes

⚽ ZAG: António Silva

⚽ ZAG: Otamendi

⚽ LTE: Álvaro Carreras

⚽ MEI: Kökçü

⚽ MEI: Barreiro

⚽ MEI: Prestianni

⚽ PTD: Di Maria

⚽ PTE: Aktürkoglu

⚽ ATA: Pavlidis

Benfica e Auckland City se enfrentam pela 2ª rodada do Grupo C do Mundial de Clubes. A partida será disputada nesta sexta-feira (20), no Orlando City Stadium, nos Estados Unidos, às 13h (de Brasília), com transmissão ao vivo pela TV Globo, SporTV, Globoplay, DAZN e CazéTV (YouTube e Disney+).

