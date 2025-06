O Mamelodi Sundowns, da África do Sul, derrotou o Ulsan HD, da Coreia do Sul, por 1 a 0 nesta terça-feira (17), pelo Mundial de Clubes. Os times são do Grupo F, o mesmo do Fluminense. Com a vitória, os africanos assumiram a liderança do grupo.

Como foi o jogo

O Mamelodi começou já indo para cima. Logo nos primeiros segundos, Arthur Sales finalizou dentro da área, mas em cima da defesa. Aos três minutos, o Ulsan respondeu com Erick Farias, que finalizou por cima da meta.

Aos 30, Rayners abriu o placas após cobrança de escanteio. O VAR revisou o lance e pegou um toque de mão do atleta, com isso o gol foi anulado.

Não demorou muito para o Mamelodi voltar a marcar. Aos 35 novamente Rayners apareceu para marcar. Dessa vez o atacante finalizou na saída do goleiro e marcou.

Três minutos depois, novamente Rayners marcou. O goleiro saiu do gol, e o atacante finalizou de cavadinha para o fundo das redes. O árbitro assinalou impedimento e anulou o gol.

Aos 45, o Ulsan voltou a ter uma boa chance. O goleiro saiu, e Seung-Beon finalizou de cobertura. O zagueiro tirou em cima da linha, impedindo o empate coreano.

Ao total, o Mamelodi teve 73% de posse de bola na primeira etapa, dominando os primeiros 45 minutos da partida.

O Ulsan voltou melhor na segunda etapa, equilibrando a partida, mesmo não criando chances claras. O Mamelodi passou a atuar mais em contra-ataques, sem ditar tanto o ritmo do jogo.

O quem vem por aí

O próximo adversário do Fluminense é o Ulsan Hyundai. A partida será às 19h (de Brasília) do sábado (21), também no MetLife Stadium, Nova Jersey. No mesmo dia, mas às 13h, no TQL Stadium, em Cincinnati, tem Borussia contra o sul-africano Mamelodi Sundowns.

Atraso no começo da partida

Ulsan HD, da Coreia do Sul, e Mamelodi Sundowns, da África do Sul, se enfrentariam a partir das 19h (de Brasília), mas o jogo atrasou mais de uma hora. O atraso ocorreu por conta de risco de tempestades.

A partida foi no Estádio Inter&Co, em Orlando, na Flórida. Pouco antes do horário marcado para o início da partida houve o aviso, e jogadores, comissões técnicas e árbitros deixaram o campo e foram para a parte interna do estádio. A pouca torcida presente foi aconselhada a fazer o mesmo.

Jogadores do Ulsan e do Mamelodi deixam o gramado antes da partida (Foto: Dan Mullan / Getty Images North America / Getty Images via AFP)

Confira as informações do jogo entre Ulsan HD e Mamelodi Sundowns pelo Mundial de Clubes

ULSAN HD 0 X 1 MAMELODI SUNDOWNS

1ª RODADA - GRUPO F DO MUNDIAL DE CLUBES

📆 Data e horário: terça-feira, 17 de maio, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Inter&Co, na Flórida (EUA);

🥅 Gols: Rayners (35'/ 1°T)

🟨 Cartões amarelos: Bojanic (ULS) / Mokoena (MAM)

🟥 Cartões vermelhos: nenhum

⚽ ESCALAÇÕES

ULSAN HD (Técnico: Pan-Gon Kim)

Jo Hyeon-Woo; Seok-Hyun (Kang), Trojak, Young-Gwon e Ludwigson; Bojanic (Lee Hui-Gyun), Woo-Young (Jin-Hyun Lee), Chung-Yong (Lacava), Seung-Beom; Won-Sang e Erick Farias.

MAMELODI SUNDOWNS (Técnico: Miguel Cardoso)

R. Williams; K. Mudau, Kekana, Cupido (Mvana), D. Lunga; Allende, Mokoena; Lucas Ribeiro (Adams), Rayners (Aubaas), Arthur Sales (Matthews) e Zwane (Modiba).