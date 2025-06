Benfica e Auckland City se enfrentam nesta sexta-feira (20), às 13h (horário de Brasília), pela 2ª rodada do Mundial de Clubes da Fifa. Bruno Lage, técnico do time português, projetou o confronto e adotou uma postura respeitosa ao falar sobre o adversário.

— Vamos ter vários desafios amanhã, mas o primeiro tem de ser a mentalidade certa para vencer, para garantir os 3 pontos. Depois, claro que sim. Sabemos a importância que terá o resultado. Mas, acima disso, tem de haver respeito pelo adversário, a nossa consciência em fazer uma boa exibição. Só assim é que se consegue um resultado mais expressivo — disse.

O Auckland City é um clube amador da Nova Zelândia e tomou 10 x 0 do Bayern de Munique na estreia. Assim, a tendência é que seja o adversário mais fraco do grupo. Dessa forma, a cobrança é que o Benfica faça um resultado expressivo visando a classificação para as oitavas. Bruno Lage fez questão de falar que o time tem totais condições de vencer com um placar elástico, mas as condições de jogo não serão simples.

— Esta equipe tem tido esta capacidade. Já o fez no campeonato (português), na Champions, na Taça (de Portugal). Mas isso tem como base o respeito ao adversário. Outro desafio é claramente o horário e a temperatura que vai estar. Além de fazermos uma análise cuidada dos nossos jogadores, porque muitos já vão numa época longa, há que ter essa preocupação. Temos jogadores de países diferentes, com adaptações diferentes, e sentimos que há uns que têm tido maiores dificuldade do que outros a adaptarem-se a determinadas temperaturas e horários. Para terem ideia, temos realizado alguns jogos de treino e há alguns jogadores que têm mostrado dificuldades em jogar — completou.

Bruno Lage criticou as condições no Mundial

— Acho que há um ponto transversal. Eventualmente, se esta competição se repetir, as pessoas vão pensar em tentar aproximá-la para o final de uma época ou para o início de outra. Se queremos fazer disto um Mundial, temos de dar condições iguais aos treinadores. E isso não aconteceu. Terminamos o campeonato há três semanas, os jogadores dispersaram e depois viajaram de vários pontos do mundo para se encontrarem e, passado três dias, estarem a competir. Muitas das equipes estão a receber jogadores novos nesta altura, inclusive muitos com treinadores novos. E acho que amanhã vamos também perceber isso. O lado econômico é muito importante, mas jogar às 12h... Têm sentido o calor que faz à hora do treino e amanhã será uma dificuldade acrescida — disse o treinador ao ser questionado sobre as dificuldades enfrentadas no Mundial de Clubes.

O Benfica é o segundo colocado do Grupo C com um ponto conquistado. A equipe está atrás do Bayern de Munique e empatado em pontos com o Boca Juniors. Assim, a partida contra o Auckland City é fundamental para as pretensões do time português na Copa do Mundo de Clubes.