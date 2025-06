Em entrevista ao Flow Podcast na noite desta terça-feira (17), Neymar revelou que a negociação para disputar o Mundial de Clubes pelo Fluminense foi real e "ficou bem perto de acontecer". A declaração, dada após um amistoso beneficente na Vila Belmiro, confirma a tentativa que já havia sido detalhada pelo presidente do clube, Mário Bittencourt.

'Bem perto de acontecer', diz Neymar

Durante a transmissão do evento no YouTube, Neymar foi questionado sobre sua forma física e não hesitou em confirmar que quase jogou o Mundial de Clubes. Ele explicou que a decisão de não fechar com o Tricolor foi baseada na sua preparação física para o retorno aos gramados.

— O Fluminense foi uma coisa que ficou bem perto de acontecer, mas preferi ficar pra treinar um pouco mais. 100% eu tô fisicamente, mas preciso estar melhor ainda pra voltar muito bem — afirmou Neymar.

Presidente do Flu confirmou e detalhou a negociação

Em entrevista recente ao podcast "Setor Sul", o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, já havia revelado a tentativa, explicando o passo a passo da negociação. O técnico Renato Gaúcho, amigo de Neymar, foi a ponte para o contato inicial.

— Fiz tentativas, sim, de trazer jogadores grandiosos. Estou falando do Neymar. O Renato Gaúcho é muito amigo do Neymar. Eu falei com ele, perguntei o que acha. Ele achou ótimo, falou com Neymar. Ele foi gentil, elegante, e disse para falar com o pai — contou Mário.

O presidente tricolor afirmou que, antes de tudo, pediu autorização ao presidente do Santos, que deu o aval para a conversa.

— O pai do Neymar foi muito gentil. Não fechou as portas, disse que gostaria de ouvir. A ideia era trazer para jogar o Mundial — finalizou o dirigente.

O evento beneficente na Vila Belmiro

A declaração de Neymar aconteceu no "Jogo Comemorativo Neymar Jr e Loovi", evento beneficente promovido pelo jogador nesta terça-feira (17), na Vila Belmiro. A partida, que contou com a presença de diversas celebridades da internet, esporte e música, teve toda a sua arrecadação revertida para o Instituto Projeto Neymar Jr.

