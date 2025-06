Luis Enrique ignora PSG e Barcelona e revela melhor time que já treinou

Após eliminar o Inter Miami nas oitavas de final do Mundial de Clubes, na coletiva de imprensa pós-jogo, o técnico Luis Enrique analisou o momento vivido pelo PSG, elogiou antigos companheiros de Barcelona e fez uma revelação surpreendente: seu time favorito como treinador não foi o Paris, tampouco o Barcelona principal, mas sim o Barcelona B.

- O melhor time que treinei, o time no qual mais aproveitei, foi o Barcelona B. Fiquei lá por três anos. Foram meus primeiros anos como técnico, foi onde mais aprendi, onde pude desenvolver o que queria ser como treinador, mesmo sem experiência. Aquele time jogava muito bem - afirmou o espanhol, em coletiva de imprensa após a vitória sobre a equipe de Lionel Messi.

Luis Enrique, treinador do PSG, cumprimentou seu ex-comandado no Barcelona, Sergio Busquets, antes da partida entre PSG e Inter Miami (Foto: CHARLY TRIBALLEAU /AFP)

Luis Enrique também comentou o desempenho do PSG, que vem de uma temporada histórica com os títulos da Ligue 1, da Copa da França e da Champions League. Agora, os parisienses seguem firmes na briga pelo Mundial de Clubes, disputado nos Estados Unidos.

- Estamos em uma temporada histórica e queremos estender isso nesta competição. Nosso objetivo é ir o mais longe possível. A temporada tem sido longa para todos, mas a motivação segue intacta - declarou o espanhol.

Reencontro com os ex-Barcelona

Sobre o reencontro com antigos comandados, como Messi, Busquets, Jordi Alba e Suárez, além de Mascherano, agora técnico do Inter Miami, Luis Enrique demonstrou emoção:

- Foi uma partida muito especial. Reencontrar pessoas com quem compartilhei muitos sucessos e derrotas... Gostei muito de cumprimentá-los antes e depois do jogo. Foi um jogo perfeito para mim - afirmou o treinador do Paris.

