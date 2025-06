Técnico do Chelsea critica paralisações no Mundial: ‘Piada’

Técnico do Chelsea, Enzo Maresca criticou as paralisações nos jogos durante o Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Neste sábado (28), o duelo entre o clube inglês e o Benfica foi suspenso por quase duas horas devido aos riscos de raios.

O Chelsea vencia o rival por 1 a 0 quando o duelo foi paralisado aos 40 minutos do segundo tempo, no Bank of America Stadium. No retorno, o Benfica empatou o confronto com um gol de pênalti convertido por Di María e levou a partida para a prorrogação. A situação gerou protesto por parte do treinador.

- É uma piada, não é futebol. Eu entendo as paralisações pela segurança, mas talvez não seja o melhor lugar para ter jogo de futebol. Não é futebol paralisar um jogo por duas horas. É uma competição fantástica, os melhores clubes estão aqui. Estamos felizes por estarmos aqui, mas não é normal. Em uma Copa do Mundo, uma Eurocopa quantos jogos são suspensos? Provavelmente zero. Quando seis, sete jogos são suspensos, algo não está funcionando.

Apesar das dificuldades, o Chelsea goleou o Benfica por 4 a 1 na prorrogação e avançou às quartas de final do Mundial de Clubes. Na próxima fase, a equipe de Enzo Maresca encara o Palmeiras, que derrotou o Botafogo por 1 a 0.

