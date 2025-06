Em sua primeira grande entrevista desde que deixou o comando do Liverpool, Jürgen Klopp não poupou críticas à nova edição do Mundial de Clubes, realizada nos Estados Unidos. Em declarações ao jornal alemão Die Welt, o agora diretor global de futebol do Grupo Red Bull classificou o torneio como “a pior ideia já implementada no futebol” e alertou para os riscos físicos e mentais que o calendário atual impõe aos atletas.

— Entendo quem diga que o dinheiro para participar é uma loucura. Mas isso não acontece com todos os clubes. Tivemos Copa América e Euro no ano passado. Este ano é o Mundial de Clubes. No próximo, tem a Copa do Mundo. Isso significa que não há recuperação real para os jogadores, nem física, nem mental — criticou Klopp, de 58 anos, reforçando que o futebol precisa repensar a forma como trata seus protagonistas: os atletas.

A crítica do ex-treinador vai além do desgaste atual. Ele fez uma comparação com a NBA, destacando que mesmo em uma liga conhecida pela intensidade e calendário extenso, os jogadores ainda têm períodos substanciais de descanso — algo inexistente no futebol de elite.

— Um jogador da NBA tem quatro meses de folga por ano. Virgil van Dijk nem isso teve em toda a sua carreira. Esses torneios não podem ser realizados às custas dos jogadores. Eu não desejaria isso a ninguém — afirmou o ex-técnico do Liverpool, lembrando que o acúmulo de competições pode comprometer até mesmo a próxima Copa do Mundo, caso o número de lesões aumente de forma significativa.

Desde janeiro, Klopp ocupa um cargo executivo no grupo Red Bull, coordenando os projetos de clubes como RB Leipzig, RB Salzburg, que participou do Mundial de Clubes, RB Bragantino e New York Red Bulls. Após mais de 1.000 partidas como técnico em clubes como Mainz, Borussia Dortmund e Liverpool, o alemão busca agora novos caminhos no futebol. Apesar do tom crítico, o ex-treinador revelou estar animado com a nova função, onde pretende contribuir para o desenvolvimento de jovens talentos, especialmente no futebol alemão.

Mesmo afastado da beira do gramado, Klopp continua exercendo forte influência no debate sobre os rumos do futebol moderno — e seu alerta sobre o calendário global promete repercutir entre atletas, treinadores e dirigentes nas próximas semanas.