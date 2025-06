O técnico Pep Guardiola, do Manchester City, saiu em defesa de Jürgen Klopp após as críticas do ex-treinador do Liverpool ao Mundial de Clubes. Agora atuando como diretor global da Red Bull no futebol, Klopp classificou o torneio como "inútil" e a "pior ideia já implementada" no futebol.

Guardiola, que travou intensos duelos com Klopp durante os oito anos de rivalidade na Premier League, afirmou compreender a visão do alemão, especialmente no que diz respeito ao calendário sobrecarregado do futebol europeu.

- Briguei bastante com Jürgen (Klopp), em várias ocasiões. Entendo de onde vem essa ideia. Conversamos sobre isso em reuniões da Uefa, discutimos o calendário da Premier League e como melhorar a qualidade do futebol. Isso passa por dar mais descanso aos jogadores e técnicos - disse Guardiola.

Mesmo defendendo o direito de crítica do ex-rival, Guardiola também ressaltou que técnicos apenas seguem as decisões impostas por federações e entidades como Fifa, Uefa ou ligas nacionais:

- Nós não organizamos as competições. Seguimos as regras. E, uma vez que estamos aqui, temos orgulho disso - explicou o espanhol.

Guardiola também rebateu críticos que apontam o torneio como um fardo apenas para os clubes participantes. Segundo ele, muitos que hoje se opõem à competição, mudariam de opinião caso estivessem nos Estados Unidos disputando o torneio.

- Muitas equipes reclamam porque não estão aqui. Se estivessem, com seus torcedores e imprensa, estariam felizes. É claro que não é a situação ideal. Gostaria de ter dois meses para me preparar? Sim. Estar descansado para a próxima temporada? Sim. Mas é o que temos. Fizemos por merecer estar aqui, então vamos dar o nosso melhor - declarou o treinador.

Guardiola saiu em defesa de Klopp a respeito das críticas do alemão sobre o Mundial de Clubes (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Preocupações com o calendário do Manchester City

Mesmo otimista, Guardiola admitiu preocupação com os efeitos a longo prazo da temporada encurtada, mencionando que o acúmulo de jogos pode trazer consequências em meses decisivos do calendário:

- Tento não pensar nisso, senão fico ansioso. Quero aproveitar os dias aqui e as boas vibrações da competição. Mas talvez, em novembro, dezembro ou janeiro, estejamos exaustos e o Mundial nos destrua. Não sei, é a primeira vez que vivemos isso - finalizou.

A fala vem em meio às críticas de outros treinadores europeus, como Thomas Tuchel, que apontou uma vantagem para Liverpool e Arsenal, por não estarem no torneio e poderem se preparar com mais calma para a próxima temporada.

