Zico vai contra fala polêmica Raphinha sobre o Mundial de Clubes

O ex-jogador e ídolo do Flamengo Zico saiu em defesa do Mundial de Clubes e rebateu as declarações dadas por Raphinha, atacante do Barcelona e da Seleção Brasileira. Em entrevista recente, o jogador criticou o calendário do torneio, alegando que a competição, realizada entre temporadas do futebol europeu, obriga atletas a abrirem mão de suas férias.

Zico, no entanto, não concorda com o argumento. Em entrevista à revista "Placar", o ídolo do Flamengo destacou que a realização do Mundial já era de conhecimento público há bastante tempo e cobrou coerência do jogador em futuras competições.

- Ninguém soube ontem que iria ter essa competição. Ela já estava definida há muito tempo. Ele, talvez, tenha dado sorte que a única Copa do Mundo que ele disputou foi no meio da temporada, onde a Fifa bagunçou o calendário do futebol mundial para satisfazer o Catar. Se ele tivesse jogado como todo mundo, no período de férias, ele não daria essa declaração — comentou o ídolo rubro-negro

Raphinha criticou o Mundial; veja a fala do atacante

De férias no Brasil, já que o Barcelona não participa desta edição do Mundial, Raphinha criticou a realização do torneio fora do calendário habitual e saiu em defesa dos atletas do futebol europeu que precisaram abrir mão do descanso.

- Particularmente falando, como uma pessoa que joga num time europeu, eles estariam de férias. Eu estou de férias. Um exemplo, o Marquinhos e Beraldo do PSG, eles jogaram a final da Champions, nem comemoraram direito, viajaram para jogar com a Seleção, acabou o segundo jogo e eles voltaram lá para se apresentar, para jogar o Mundial, eles ainda não pararam — declarou o atacante.

Em uma entrevista concedida durante um evento da Coristina D, Raphinha criticou a realização do Mundial de Clubes e logo em seguida teve sua opinião questionada por Zico (Foto: Rafaela Cardoso)

Copa de 2026 no radar

Zico também ironizou a possibilidade de Raphinha disputar a Copa do Mundo de 2026, que acontecerá entre junho e julho, durante o período tradicional de férias na Europa. Para o ex-jogador, será uma oportunidade para o atacante sustentar a mesma opinião.

- Nós sempre jogamos a Copa do Mundo no final de temporada, no início de junho e final de julho, como vai acontecer no ano que vem nos Estados Unidos. Vamos ver se, no ano que vem, ele fala a mesma coisa. Cada um tem o direito de ter suas razões, mas não pode falar uma coisa hoje e, daqui a um ano, falar outra - finalizou Zico.

