Além dos times citados, a disputa - que terá sua grande final no dia 22 de dezembro - conta com León, do México, representante da Concacaf, Urawa Reds, do Japão, vencedor da Champions da Ásia, e Al-Ahly, do Egito, campeão africano. O Lance! traz um Guia do Mundial de Clubes, com as principais informações do torneio.