A lista de clubes e o sorteio já estavam praticamente definidos. Restava apenas a concretização de uma vaga, destinada ao campeão da Libertadores, resolvida no último sábado com o título inédito do Fluminense contra o Boca Juniors. O City aguarda o vencedor do jogo de quartas de final entre León (MEX) e Urawa Reds (JAP) para definir seu oponente, e pode encontrar o próprio Tricolor na final. Guardiola, porém, afirmou não ter visto nada sobre a decisão sul-americana.