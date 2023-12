O Auckland City se prepara para enfrentar o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, no primeiro jogo desta edição do Mundial de Clubes. O clube neozelandês é o recordista de participações no torneio desde que passou a ser organizado pela Fifa, com onze aparições, mas passou da primeira fase apenas duas vezes. O Lance! apresenta abaixo mais informações sobre a equipe.