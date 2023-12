Assim como as outras principais equipes da Arábia Saudita, o Al-Ittihad recebe capital do Public Investment Fund (PIF), o fundo de investimento do governo saudita. Com isso, o time gastou altos valores para reforçar o elenco com nomes de peso do futebol europeu na atual temporada. As duas principais contratações, os franceses Karim Benzema e N´Golo Kanté, chegaram a custo zero, mas com salários astronômicos. De acordo com a imprensa europeia, o atacante receberá anualmente cerca de 200 milhões de euros (R$ 1,06 bilhão na cotação atual).