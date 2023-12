VELHO CONHECIDO

Os torcedores do Palmeiras já passaram por uma experiência negativa com os Vermelhos. No Mundial de 2020 - realizado no ano seguinte -, o Verdão foi eliminado pelo Tigres, do México, na semifinal, e encontrou os egípcios na disputa de terceiro lugar. Após empate sem gols no tempo normal, Rony, Luiz Adriano e Felipe Melo desperdiçaram suas cobranças, e a medalha de bronze ficou com o Nacional. No ano seguinte, a vingança brasileira viria em vitória por 2 a 0, com gols de Raphael Veiga e Dudu, conquistando a classificação para a decisão.