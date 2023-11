Prepara o bolso! Saiba quanto custa ir para a Arábia Saudita ver o Fluminense no Mundial de Clubes

Abaixo, o Lance! Biz detalha os custos de uma possível viagem para o Mundial de Clubes 2023 em mais uma matéria da série "Prepara o bolso!".



Passagens aéreas



O primeiro - e principal - gasto do torcedor é com o transporte aéreo para Jidá, cidade saudita que sediará o Mundial. Em uma busca em sites de venda de passagens, realizada em 7 de novembro, o voo mais em conta de ida e volta, partindo do Rio de Janeiro, custava R$ 7,1 mil, com três escalas e 35 horas de viagem até o destino final.



Quem quiser um voo com menos escalas não pagará menos que R$ 9 mil. Cabe destacar ainda que a tendência é que os preços aumentem nas próximas semanas.